Nieuwe DS 9 uitvoeringen met onder andere 360 pk en 4x4

Post-production : Astuce Productions

De wat? De DS 9. Want die was er ook nog! Nieuwe DS 9 uitvoeringen moeten het model opnieuw op de kaart zetten.

Alweer een poos geleden, december 2020 om precies te zijn, werden de prijzen van de DS 9 E-Tense aangekondigd. De eerste luxe limousine van het Franse automerk. Tot op heden zijn er welgeteld drie verkocht dit jaar. Op z’n zachtst gezegd is het geen hardloper.

De DS 3 en DS 7 zijn ook geen verkooptoppers, maar de DS 9 mag je tot op heden gerust een dieptepunt noemen als het gaat om de Nederlandse verkoopcijfers. Je hebt wel iets exclusiefs, dat dan weer wel. Misschien dat dit nieuws voor een verkooppuls kan zorgen. DS kondigt namelijk nieuwe uitvoeringen aan voor de 9.

DS 9 E-Tense 4×4 360

Het nieuws brengt best wel wat veranderingen met zich mee. Ten eerste vervalt de E-Tense 225. Deze blijft voorlopig nog wel uit voorraad leverbaar. Daarnaast is er een nieuwe topuitvoering. Van alle DS 9 uitvoeringen is dit de dikste. We hebben het over de E-Tense 4×4 360. Een plug-in hybride met 360 pk en vierwielaandrijving. Volgens de Fransen moet je er 40 kilometer mee volledig elektrisch kunnen rijden dankzij het 11,9 kWh grote accupakket. Deze uitvoering is uitgerust met een 110 pk sterke elektromotor op de vooras en een 113 pk elektromotor op de achteras. En dan is er ook nog een PureTech 200 benzinemotor. Je mag het vermogen niet zo klikklak bij elkaar optellen, maar het systeemvermogen komt dus uit op 360 paarden.

E-Tense 250

Ook nieuw en een vervanger van de 225 is de E-Tense 250. Deze combineert de PureTech 200 met een 110 pk elektromotor op de vooras. Voorwielaandrijving in dit geval en een systeemvermogen van 250 pk. Je kunt er 60 kilometer volledig elektrisch mee rijden. De batterij is met 15,6 kWh iets groter.

Prijzen

Met een vernieuwing van het gamma horen ook nieuwe prijzen. De DS 9 begint nu bij € 59.890. De prijzen lopen uiteindelijk op tot € 69.890 voor de DS 9 E-Tense 4×4 360 met het Performance Line+ pakket. Nog altijd flink aan de prijs en dit is de vermoedelijk reden dat de Fransoos het vermoedelijk moeilijk gaat blijven doen qua verkopen.