DS 3 Crossback vernieuwd: meer range voor je geld

Goed nieuws voor degenen die de range van de DS 3 Crossback nét iets te krap vonden.

De DS 3, die zijn leven begon als Citroën, is er al een tijdje niet meer. Ergens is dat wel jammer, want het was een leuk alternatief voor de Mini Cooper. Er is nog wel een DS 3 Crossback, maar ondanks de naam is dat toch echt een ander model dat in een ander segment opereert.

De DS 3 Crossback is een heel belangrijke auto voor DS. Niet alleen omdat het een compacte cross-over is, maar ook omdat deze er als EV is. Deze versie luistert naar de spannende naam DS 3 Crossback E-Tense.

Om de DS 3 Crossback een stukje interessanter te maken hebben de Fransen de auto een update gegeven. Het betreft geen facelift, want het excentrieke design blijft volledig intact. De updates zijn vooral onderhuids te vinden.

DS heeft de DS 3 Crossback E-Tense voorzien van een verbeterde warmtepomp en iets met de verhoudingen van de transmissie gedaan (wat dat ook moge betekenen bij een EV). Als klap op de vuurpijl heeft de elektrische cross-over nieuw rubber met een lagere rolweerstand meegekregen. Niet heel opzienbarend allemaal, maar dit alles zorgt wel voor extra range. De WLTP-actieradius komt nu uit op 341 km, terwijl dat voorheen 320 km was.

Is er nog meer nieuws? Jazeker, DS heeft ook de aanduidingen van de uitrustingsniveaus aangepast. ‘Chic’, ‘So Chic’ en ‘Grand Chic’ waren ook niet de meest briljante namen, laten we wel wezen. DS heeft deze nu omgedoopt tot Monmartre, Bastille en Rivoli. Dan weet je dat ook weer.

Het mooie is: de prijs blijft ongewijzigd. De DS 3 Crossback E-Tense is daarom nog steeds vanaf €37.490.

Hoe de DS 3 Crossback E-Tense bevalt check je in de onderstaande rijtest: