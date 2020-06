DTM Assen 2020 gaat door!

Tickets moet je een andere keer gebruiken.

Een evenementenkalender vullen in tijden corona is lastig, zeker als een evenement zoals DTM in meerdere landen plaatsvindt. Toch is het gelukt om de agenda te vullen en Assen mocht blijven staan op 4 tot 6 september. Evenementen zijn in ons land tot 1 september verboden en als de situatie zo blijft zal DTM Assen 2020 de dans ontspringen. Leuk nieuws dus voor autosportliefhebbers! De duizenden fans mogen de race helaas niet van dichtbij bekijken maar hem op de beeldbuis bewonderen.

Assen zal de vijfde race worden op de ingekorte DTM kalender die in totaal tien races telt. De race zal met lege tribunes worden gereden. Nederlandse fans die de DTM Assen niet kunnen aanschouwen mogen hun kaarten omwisselen. Kaarten zijn vanaf morgen (4 juni) om te zetten naar een flexibel ticket voor een DTM-race naar keuze. Tickets zijn dan in te wisselen tot 31 december 2021.

DTM kalender

De kalender is gemaakt op de huidige coronareglementen in verschillende landen. Mochten regels worden aangescherpt zal vanzelfsprekend de kalender ook aangepast worden.

10-12 juli: Norisring

1-2 augustus: Spa Francorchamps

14-16 augustus: Lausitzring

21-23 augustus: Lausitzring 2

4-6 september: Assen

11-13 september: Nürburgring Grand Prix

18-20 september: Nürburgring Sprint

9-11 oktober: Zolder

16-18 oktober: Zolder 2

6-8 november: Hockenheimring

Organisatie DTM Assen blij

Organisator Lee van Dam zegt blij te zijn dat het TT Circuit Assen deel uitmaakt van de DTM Serie 2020. Het is de tweede editie van DTM Assen, waar de organisatie een driejarig contract heeft. Voor de lieve kijkbuiskindertjes is DTM te volgen via Ziggo Sport en de Duitse zender SAT1.

Foto: Gitaarknul via Autojunk