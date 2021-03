Winactie! Rijden op TT Circuit Assen met Audi RSQ8 of Golf 8 GTI! - Autoblog.nl

We hebben een mooie winactie voor jullie in samenwerking met Century Autogroep en TT Circuit Assen.

Win rijden in een Audi RSQ8 of Volkswagen Golf 8 GTI op het TT Circuit Assen!

Wil jij rijden in een Audi RSQ8 of Volkswagen Golf 8 GTI op het TT Circuit Assen?! Dan is dit jouw kans. Century Autogroep, TT Circuit Assen & Autoblog organiseren namelijk samen een heuse Track Day, voor jou!

Op 7 april kiezen we 4 winnaars die, op 13 april tussen 09:00 en 12:30, onder begeleiding van een professioneel coureur het circuit op mogen in een Audi RSQ8 of Volkswagen Golf 8 GTI. Je ervaart niet alleen hoe het is om bloedsnel over het circuit te vliegen naast een coureur, je mag ook zelf sturen in deze monsters van machines! Alle betrokken partijen zijn aanwezig, je kunt dus zelfs nog even op de foto met @Wouter. De auto’s en, minstens zo belangrijk, de koffie staan op jou te wachten. Lees hieronder meteen wat jij moet doen om te winnen en pak je kans!

Wat moet je doen om te winnen?

Like de Facebook & Instagram pagina van Century Autogroep, TT Circuit Assen en Autoblog.

Of, koop op 2 e Paasdag een Volkswagen of Audi bij Century Autogroep.

Zijn er ook nog spelregels?

Jazeker, zie hieronder voor de (logische) spelregels

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.

Je dient in ieder geval 21 jaar oud te zijn.

Gedurende het gehele evenement worden de RIVM-richtlijnen gerespecteerd.

Je rijdt twee rondes onder begeleiding van een professioneel coureur en je rijdt twee rondes zelf.

Je mag één iemand meenemen om te kijken. Diegene mag niet mee in de auto.

Twee winnaars worden, willekeurig, gekozen uit de Social Media like-actie. Eén van deze winnaars mag rijden in de Audi RSQ8 en één van deze winnaars mag rijden in de Volkswagen Golf 8 GTI. Wie in welke auto rijdt wordt willekeurig bepaald.

Twee winnaars worden, willekeurig, gekozen uit de 2 e Paasdag koop-actie. Eén van deze winnaars mag rijden in de Audi RSQ8 en één van deze winnaars mag rijden in de Volkswagen Golf 8 GTI. Wie in welke auto rijdt wordt willekeurig bepaald.

Hoe maak je dus de meeste kans?

Gewoon op 2e Paasdag de knoop doorhakken en een auto kopen bij Century. Om hun voorraad te bekijken ga je naar de website van Century Autogroep

En daarnaast geef je de Social Media pagina’s even een ‘like’ !

We hopen je op 13 april op TT Circuit Assen te zien als winnaar. Succes!