Wel Formule 1 in Zandvoort, maar geen DTM Assen in 2022

Na Formule 1 vormt DTM the next big thing wat autosport betreft in Nederland. Maar helaas valt er net een treurige post op de digitale deurmat.

Officiële verklaring

De organisatie van DTM Assen – beter bekend als LDP International b.v. – laat in een officiële verklaring weten dat het DTM-circus in 2022 geen bezoek brengt aan Nederland.

“Na 3 jaar samen met ITR GmbH hard te hebben gewerkt aan de organisatie en promotie van DTM Assen, hebben wij besloten het contract met ITR voor in ieder geval de nabije toekomst niet te verlengen”, zo vertelt Lee van Dam, CEO van LDP International b.v., in de verklaring.

Net even anders

DTM Assen is het enige evenement op de kalender waar niet het circuit optreedt als organisator, maar waar LDP International b.v. dat als externe promotor doet.

“Door de met COVID-19 verband houdende gestegen kosten hebben we getracht opnieuw te onderhandelen over ons contract. Helaas is het niet gelukt om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen waarop LDP en ITR hebben besloten ieder hun eigen weg te gaan. Namens LDP wil ik de fans alsmede alle partijen die betrokken waren bij de organisatie en promotie van het evenement bedanken voor hun belangstelling en steun tijdens drie fantastische jaren DTM in Assen. We wensen ITR alle succes voor het komende seizoen.“

Sinds 2019 vonden er DTM-races plaats in Assen. Tijdens de 2020-editie wist de Nederlander Robin Frijns nog voor eigen publiek te winnen. Op de DTM-race in Assen in 2021 kwamen nog ongeveer 40.000 toeschouwers af: de best bezochte editie tot nu toe.

Geen DTM, wel Formule 1

Toch jammer, geen DTM Assen in 2022. Gelukkig kunnen we ons wel verheugen op Formule 1 op het CM.com Circuit Zandvoort. In het weekend van 2 tot 4 september 2022 vindt deze Dutch Grand Prix plaats, hopelijk met publiek. Hopelijk pakt Max Verstappen opnieuw het goud in Zandvoort.

