‘Disney pakt replica Eleanor Mustang af’

Een van de vijftig supercars van Gone in 60 Seconds namaken mag schijnbaar niet.

Wie de klassieker kent weet dat na auto’s als de Aston Martin DB7 en de Porsche 911 Turbo ook de Eleanor nog op het lijstje te stelen auto’s stond. Alle supercars in Gone in 60 Seconds kregen bijnamen, de Mustang Eleanor. In de originele film uit 1974 was dit een 1971 Shelby Mustang GT500. In de versie uit 2000 betrof het de Mustang Fastback in 1967. Nu zien we natuurlijk vaker projecten voorbij komen waarbij ‘tuners’ auto’s uit legendarische films namaken, denk aan replica’s van Herbie, Delorean en KITT.

Durven bouwen van een Mustang Eleanor Replica

Voor de versie van Gone in 60 Seconds werden de rechten van de film verkocht aan Denice Halicki die samen met Disney de film produceerde. Youtuber ‘B is for Build’ durfde het aan om een Mustang GT uit 2015 om te bouwen tot Mustang Fastback 1967 replica van Eleanor. Het ‘durven’ heeft niets te maken met de moeilijkheidsgraad van dit project, B is for Build versleutelt wel vaker auto’s zoals een Lexus SC 300 die sneller is dan hun ‘Lamborghini Huracán’. Het durven slaat op iets heel anders. Het blijkt namelijk dat wanneer je het aandurft een Eleanor replica te bouwen deze wordt ingenomen.

Copyright

Dat is precies wat er met het project van B is for Build is gebeurd. Eleanor bleek een officieel karakter in de film en daar zit producer Halicki samen met Disney kennelijk bovenop. In ‘Ninth Circuit Ruling’ werd het copyright op het uiterlijk van auto-personages vastgelegd. De enige film waarin Eleanor mocht verschijnen is Gone in 60 Seconds. De videos van het mooie project zijn dan inmiddels ook van het Youtube-kanaal van Chris Steinbacher verdwenen.

Niet de eerste replica van Eleanor

Het project van B is for Build stopte niet als eerste noodgedwongen. Caroll Shelby bijvoorbeeld, onlosmakelijk verbonden met Mustang. En dan vooral het racen hiermee zoals te zien in de film Ford v Ferrari. Maar Shelby bouwde ook een replica van de Mustang ‘Eleanor’ uit Gone in 60 Seconds. In 2004 werd hij aangeklaagd door de eigenaar van het copyright op Eleanor. Caroll Shelby wilde meerdere exemplaren bouwen en deze voor 150.000 dollar per stuk verkopen. Het project van B is for Build was een eenmalige build.

Waar Shelby zijn replica afstond is de Eleanor Mustang van B is for Build naar verluidt afgepakt. Chris Steinbacher kan weer verder gaan knutselen aan zijn GT-R.

Bron: Jalopnik