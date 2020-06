Renault krijgt staatsgarantie van 5 miljard euro

De kogel is nu ook in Frankrijk door de kerk.

De autofabrikant verkeerde voor de coronacrisis al in zwaar weer. Renault is dan ook al even in gesprek met de Franse overheid over een staatsgarantie. Die stelde nogal wat eisen over de productie van elektrische auto’s. Om de crisis door te komen kwam Renault met een omvangrijk besparingsplan waaronder het verlies van 15.000 banen.

Europa heeft tijdelijk de staatssteunregels versoepeld en het dagelijks EU-bestuur gaf al eerder goedkeuring voor de Franse staatsgarantie voor Renault. Dit is volgens het bestuur belangrijk voor de Europese werknemers van het bedrijf en omdat Renault elektrische auto’s maakt ook voor de EU-klimaatdoelen.

De Franse regering liet nog wel even op zich wachten met een akkoord. Het Franse Ministerie van Economie heeft aangegeven dat de Minister van Economie, Bruno Le Maire, vandaag zijn handtekening zal zetten onder de staatsgarantie voor Renault. In ruil daarvoor krijgt de regering garanties voor de toekomst van de werknemers van de fabriek in Maubeuge. Renault wil namelijk fuseren met Douai waardoor deze werknemers ervoor vreesden hun baan te verliezen.

De lening wordt door vijf Franse banken verstrekt: BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Natixis en HSBC France. De leningen hebben een looptijd van 12 maanden maar kunnen met drie jaar worden verlengd. De staatsgarantie voor Renault bedraagt 90% van de lening.

Bron: DeAandeelHouders