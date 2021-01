Dubbele Ferrari heiligschennis staat te koop. Helaas. - Autoblog.nl

Het is knap, maar dit is dubbele Ferrari heiligschennis.

In de automobielwereld is Ferrari het hoogst haalbare. Natuurlijk zijn er wel merken als Pagani, Koenigsegg en Bugatti. Maar eigenlijk staat Ferrari daar nog boven qua aanzien. De genoemde merken moeten toch nog altijd hun best doen om hun auto’s te verkopen.

Als bekend wordt dat Ferrari een bijzondere serie van maar liefst 399 auto’s gaat bouwen, is deze direct uitverkocht. Het zou knap zijn als Pagani of Koenigsegg uberhaupt al 399 auto’s hebben verkocht in hun bestaan.

Dubbele Ferrari heiligschennis

Wat je niet doet met een Ferrari, is deze aanpassen. Een Ferrari is perfect zoals deze is, aldus Ferrari. Dat is overigens lang niet altijd het geval, maar het modificeren van Ferrari’s is niet helemaal bon ton. Nu kun je met een setje wielen, uitlaat of wrapje relatief snel naar het origineel zoals Ferrari het zelf bedacht heeft. Maar dat gaat met deze dubbele Ferrari heiligschennis niet gebeuren.

Ferrari 412

We zullen het even toelichten. De auto die je op de foto’s ziet is een Ferrari 412. De Ferrari 400-serie was niet de heetste uit de geschiedenis van het merk uit Maranello. De 412 was bedoeld voor de wat oudere heer op stand. Maar een heer van stand zou nooit een pickup maken van een 412 en dat is met deze wél gebeurd.

De auto was onderwerp in het programma ‘Ultimate Wheels’ van de History Channel. Daar werd er een pickup van gemaakt. Maar we hebben het over een dubbele Ferrari heiligschennis. In hun promofilmpje komen er wat beelden van de auto voorbij, die als schokkend kunnen worden ervaren:

Andere motor

Ook de motor is namelijk verwisseld. De 4.9 Colombo V12 (F101-EL) is een van de best klinkende twaalfcilinders ooit gebouwd. De motor klinkt duur en complex, met een rijke saus van mechanisch gesmul. Heel luid is de auto niet, maar omdat het geluid ‘driedimensionaal’ lijkt te zijn is het indrukwekkend. Lastig dus om die motor te vervangen. Toch zit er een 5.7 small block in van Chevrolet. Nog erger is de transmissie: een drietraps automaat! In een Ferrari!

Drietraps (!) automaat

Nu moeten we over dat laatste niet verbolgen doen, want Ferrari bood dit immers zelf ook aan! Van de 576 412’s die gebouwd zijn, hadden meer dan de helft (306 stuks) zo’n automaat. Het apparaat wordt verkocht door Bonhams, dat er niet al te hoge verwachtingen van heeft. Ze verwachten er zo’n 15 tot 20.000 pond voor te kunnen vangen, ongeveer een derde van wat je voor een nette originele kunt krijgen. Dus deze dubbele Ferrari heiligschennis is een koopje, maar ook volkomen terecht.