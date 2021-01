Zevenzits Tesla Model Y is perfect voor wie? - Autoblog.nl

Met de zevenzits Tesla Model Y worden er meer problemen veroorzaakt dan opgelost, lijkt het.

Het is maandag, dus tijd voor Tesla-nieuws! De Amerikaanse EV-gigant weet altijd goed de boel op te schudden en zichzelf kenbaar te maken. Aangezien er in Nederland heel erg veel fans zijn van Tesla, zullen wij het volgende je niet onthouden: er is namelijk een zevenzits Tesla Model Y bijgekomen!

Twitter

Dat heeft Tesla bekend gemaakt op Twitter, het medium dat sinds 8 januari bijzonder saai is geworden. Vandaar dat ‘ie ons in eerste instantie is ontgaan. Het achterbankje is voorzien van twee driepuntsgordels de over de leuning ‘hangen’. In het midden zijn twee bekerhouders aanwezig.

Zevenzits Tesla Model Y

Zoals wel vaker met zevenzitters in dit segment, is het maar de vraag of het nut heeft. Wellicht als je echt heel erg kleine kinderen hebt. Er is eigenlijk te weinig ruimte. Want op de persfoto is te zien dat de knieën van de kinderen nergens naartoe kunnen. Ook neemt de bagageruimte drastisch.

Brunch

Het is wellicht een handige tussenoplossing. Stel je bent op de zondagbrunch van de familie Van Binsbergen, dan kun je Anne-Fleur en Bob-Jan meenemen naar de Hockey als meneer én mevrouw van Binsbergen zich vol hebben laten gieten met Bernardus Chardonnay. Ofzoiets. Voor korte ritjes en korte kinderen.

Prijs zevenzits Tesla Model Y

Aan de andere kant, het is geen dure optie. Voor 3.200 euro rijd je in een ‘5 + 2’ Tesla Model Y in plaats van een vijfzitter. Standaard is de bekleding zwart. Als je 1.100 euro lapt, kun je ook kiezen uit wit. Althans, die meerprijs geldt in elk geval voor de standaard Model Y. Volgens Tesla wordt het bankje in 2021 leverbaar. Verrek, dat is het nu al!

Derde zevenzitter

Met de zevenzits Tesla Model Y hebben de EV-pioniers uit Freemont hun derde auto met plaats voor zeven. Uiteraard is er de Model X. Daarnaast was op de Model S een tijdje een achterbank leverbaar die zoals een Peugeot Familiale naar achter gericht was