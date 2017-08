Dude redt BMW’s van de verdrinkingsdood

Het waterpeil in de Amerikaanse staat Texas lijkt nog steeds te stijgen en dat heeft ook de nodige gevolgen voor petrolheads.

De eigenaar van deze X5 en twee M3’s (E36) was er gelukkig op tijd bij om z’n schatjes te redden. Cody Crochet zette zijn auto’s net op tijd boven het waterpeil. De X5 werd op een paar 33 inch off-road banden gezet, waarmee de SUV voorlopig veilig staat en niet door de waterstroom in een roerloze boot zal veranderen.

Beide M3’s waren wat lastiger te redden, maar ook dat is gelukt. De witte M3 werd op een trailer geladen die nét boven het waterpeil stond. Het rode exemplaar werd middels een fikse stapel blokken gered van de verdrinkingsdood. In het huis van Crochet stond overigens wel ruim 30 centimeter water, maar de BMW’s waren in elk geval safe!

Auto’s die wel ten prooi vielen aan overstromingen kwamen helaas ook regelmatig voorbij op Autoblog. Kijk hier maar eens. Of daar. Of hier. Dat de beelden heftig zijn spreekt voor zich.

Check hieronder de video die Crochet postte naar aanleiding van zijn dappere reddingsactie.