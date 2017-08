Officieel: de MINI Electric Concept

MINI belooft een elektrische stadsrakker die de sensaties van een go-kart levert. Daar wil je meer over weten!

Voor je denkt dat dit een proefballonnetje is om het imago wat op te poetsen: je hebt het mis. Er komt in 2019 namelijk een productiemodel op basis van deze concept car. Elektrificatie van het modellenaanbod is namelijk prioriteit nummer 1 van de BMW groep.

De Electric Concept is een soort opvolger van de MINI E die in 2009 werd onthuld. Van die E zijn meer dan 600 exemplaren gebouwd die werden gebruikt voor onderzoek naar elektrische mobiliteit. De resultaten mondden uit in de BMW i3, die onlangs werd strakgetrokken. Verder kennen we natuurlijk nog de MINI Cooper S E Countryman ALL4: een plug-in hybride die ook volledig elektrisch in de rondte kon karren.

Het persbericht belicht vooral de vormgeving van de Electric Concept, maar met behulp van de gallery kom je zelf een heel eind. De aerodynamische velgen komen trouwens deels uit de 3D printer. Grote vraag: wat voor techniek ligt er onder de kap? MINI houdt de lippen stijf op elkaar. Mocht de aandrijflijn uit de BMW i3 worden gebruikt, dan kun je rekenen op 33 kWh aan accucapaciteit en een elektromotor die 170 pk bij een koppel van 250 Nm levert.

Op de aankomende IAA wordt de Electric Concept officieel onthuld.