Duitse ANWB adviseert: deze benzine moet je hebben als je in Duitsland tankt

Of je nu voor een kerstmarkt, de wintersportvakantie of de Autobahn even naar Duitsland gaat; het is altijd handig om nog even de tank vol te gooien bij een Duitse Tankstelle. Je bent er tussen de 1,50 euro en 1,70 euro kwijt voor een litertje benzine en diesel is er nog wat goedkoper. Als je dan eenmaal bij de pomp in Duitsland staat, welke benzine moet je dan tanken?

Het antwoord op die vraag komt de ADAC. In een persbericht geeft ADAC-werknemer Christian Laberer een update over de recente benzineprijsontwikkelingen bij onze buren. Super E10 kost er nu ongeveer 1,69 euro en diesel 1,61 euro. Daarmee zijn de prijzen respectievelijk gedaald met vijf en vier cent ten opzichte van vorig jaar.

“Hoewel de prijzen zijn gedaald, is tanken nog steeds relatief duur. En het huidige herstel kan snel omslaan als er internationale crises ontstaan, met name in het Midden-Oosten”, zegt de Duitse benzine-expert. Laberer ziet ook een ontwikkeling die hem niet zint. Benzinerijders mijden E10-benzine.

Soorten benzine in Duitsland

Even snel voor de onwetenden: E10 is benzine met maximaal 10 procent bio-ethanol. Deze benzine heeft vrijwel altijd een octaangetal van 95. Daarom is Super E10 bij de Duitse pomp hetzelfde als onze Euro 95. E5 (of Super) staat dan weer gelijk aan Euro 98.

E10 is vrijwel altijd goedkoper dan E5, zo ook in Duitsland. Toch kiezen veel Duitsers voor E5 of een andere premium benzine. De benzinerijders zijn bang voor motorschade door de extra bio-ethanol. Ook benoemen zij dat je minder energie uit E10 haalt, je daardoor meer brandstof nodig hebt om aan hetzelfde vermogen te komen en dus alsnog duurder uit bent.

Benzine tanken in Duitsland: ga voor E10

Toch adviseert Laberer met klem om voor E10 te gaan. “Het is onbegrijpelijk waarom er zo weinig van wordt gebruikt. Super E10 zou eigenlijk meer dan 90 procent van het marktaandeel in benzine moeten hebben”, zegt hij. Het argument over mogelijke motorschade gaat volgens hem niet op. Zo blijkt uit onderzoek van de Duitse VDA dat 99 procent van alle Duitse benzineauto’s probleemloos op E10 kan rijden. Het overige procentje zullen oldtimers zijn.

En het verbruik en bijbehorende hogere kosten dan? Ook daarmee kun je de keuze voor E5 niet verdedigen. Het brandstofverbruik neemt maar minimaal toe. Vanaf een prijsverschil van zo’n drie cent per liter is E10 al de moeite waard. Normaal gesproken is E5 zo’n zes cent per liter duurder dan E10.

Kortom, sta je in Duitsland aan de pomp en twijfel je? Kijk even of je auto E10 lust via E10 Check en ga voor de goedkopere en milieubewustere benzine.