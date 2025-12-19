Gloednieuwe Nederlandse SUV’s aan diggelen door inschattingsfout

Die heeft wat uit te leggen…

We kunnen allemaal heel stoer doen hieronder in de reacties, maar hoe vaak heb jij gedacht ‘ah joh, kan wel’ waarna het toch niet bleek te kunnen? Iets waar je van tevoren wel rekening mee moet houden: wat zijn de consequenties als het wél misgaat?

Voor de chauffeur van deze Iveco-vrachtwagen kwam dat advies te laat. Hij reed vanmiddag met zijn lading aan Ford Kuga’s onder een viaduct van de A12 in Zevenaar. Daar bleek zijn lading net wat te ver naar boven uit te steken. Hij ramde met de lading en al tegen het dak van het viaduct.

De oplegger was tot 4,5 meter geladen. De doorgaan bood echter maar plek voor 4,08 meter. Het pijnlijke resultaat is goed zichtbaar op de afbeeldingen. De bergers hadden nog flink wat moeite om de ongelukkige truck onder het viaduct uit te trekken. Na ruim tweeënhalf uur was de vrachtwagen los en kon hij terug naar de fabriek.

De Ford Kuga’s hadden een kort leven

Alle drie de nieuwe Fords kunnen het niet navertellen. Extra vervelend: de Kuga’s waren die ochtend van de fabrieksband in Genk gerold. Ze waren zo nieuw dat er nog niet eens kentekenplaten op zijn gezet. De auto’s waren ook nog eens bijna op de geplande bestemming bij een lokale Ford-dealer. Met een vanafprijs boven de 40.000 euro is vandaag ruim een ton verloren gegaan. Auw.

Foto’s: Persbureau Heitink