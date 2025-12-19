Grote automerken liegen over actieradius, maar daar komt verandering in

Tesla, Volkswagen, Stellantis en BYD zijn op de vingers getikt.

Problemen met verbruikscijfers in de autowereld zijn al zo oud als de weg naar Rome. Ook in het EV-tijdperk zullen er van dit soort kwesties blijven bestaan. Kijk maar naar Italië. Daar worden Tesla, Volkswagen, Stellantis en BYD op het matje geroepen. De autoconcerns zouden gebrekkige informatie over de actieradius van hun elektrische auto’s hebben verspreid op de websites.

Het euvel kwam aan het licht door de Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Zo’n organisatie is een onafhankelijke toezichthouder die zorgt voor eerlijke concurrentie. In Nederland hebben we daar de Autoriteit Consument & Markt voor.

Wat is er aan de hand?

De Italiaanse organisatie deed onderzoek naar de informatie die automerken geven over de actieradius van elektrische auto’s. Die info blijkt dus niet compleet te zijn. Het gaat niet alleen om de opgegeven range als je een auto koopt, maar ook het verlies van de batterijcapaciteit over een langere looptijd en de garantie op de accu’s.

De AGCM zegt: “Dankzij de bindende toezeggingen van de autoriteit zullen de websites van de bedrijven worden herzien en qua structuur worden vernieuwd, zodat de informatie over de actieradius van elektrische voertuigen op een duidelijke, volledige manier en in één aparte sectie wordt gepresenteerd.”

Het gaat specifiek om de factoren die de actieradius beïnvloeden, het verlies van accucapaciteit en de voorwaarden en beperkingen van de garantie. ”De consument krijgt zo direct informatie over de belangrijkste kenmerken van elektrische voertuigen”, verzekert de autoriteit.

Binnen 120 dagen moeten de Italiaanse websites geüpdatet zijn. Enkel een actieradius mag niet meer. Er moet één overzichtelijke en complete sectie zijn waar de actieradius niet langer een losstaand getal is, maar in context wordt geplaatst los van alle factoren.

Daarnaast komt er een tool op de website waarmee je kunt berekenen hoe lang je batterij daadwerkelijk meegaat, rekening houdend met gebruikspatronen, vergelijkingen met concurrenten en zelfs een schatting van de batterijdegradatie in de loop der tijd.

Veranderen ook hier de rangegegevens?

Nu is de vraag voor ons: hoe zit dit in Nederland? Als ik kijk naar de informatie rondom de range van EV’s op de Italiaanse websites dan is die niet per se heel anders dan hier. Zolang er hier geen instantie opstaat die hier ook iets van vindt, zullen de websites hier niet veranderen. Wat dan wel weer prettig is: zodra het wel moet, zou je zeggen dat de informatie zo van de Italiaanse sites kunnen worden overgenomen.

