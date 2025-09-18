Ultra schone benzine heeft nog maar één probleem

Laat die KlimaBenzin95 maar komen!

Zolang als de accijnskorting niet nog verder oploopt, blijven Nederlanders in het grensgebied bij de buren tanken. En zolang de benzineprijzen bij de buren zo laag blijven, houden mensen vast aan hun benzine- en dieselauto’s. Er is echter al een product op de markt dat een grote impact kan gaan hebben op jouw keuze voor je volgende auto.

De toverwoord is KlimaBenzin95. Het Duitse tankstation Classic verkoopt het spul nu een paar maanden. De schone benzine is de perfecte middenweg. Benzinerijders krijgen dezelfde prestaties als Euro 95 en het milieu krijgt minder CO2-uitstoot te verduren. De peut gebruikt groene methanol die uit afval van de papierindustrie komt. Door de olievervanger stoot KlimaBenzin95 zo’n 90 procent minder CO2 uit.

Het probleem van KlimaBenzin95

Een journalist van Bild wilde graag wat meer te weten komen over de duurzame benzine. Hij besloot naar de enige pomp in de wereld te rijden waar je KlimaBenzin95 kunt tanken: een Classic-tankstation in Kirchweyhe, in de buurt van Bremen. Daarvoor moest hij diep in de buidel tasten. Zoals het prijsbord aangeeft, betaal je € 2,299 voor een liter KlimaBenzin95. Op het moment van tanken lag de prijs van Super E10 op € 1,649. Op een tank van 50 liter scheelt dat € 32,50.

Daar zit voorlopig ook het grootste pijnpunt: de prijs. Een pompbediende van Classic vertelt dat er nog maar weinig gebruik gemaakt wordt van KlimaBenzin95. Mensen die wel voor de super duurzame benzine gaan, zijn mensen die bereid zijn om extra geld uit te geven voor het milieu, zegt de tankstationmedewerker.

De oplossing?

Toch jammer van die prijs, want volgens de journalist merk je al rijdend geen verschil tussen gewone E10 en de groene benzine. Concluderen dat KlimaBenzin95 hem niet gaat worden, komt echter nog te vroeg. De brandstof staat nog in de kinderschoenen, vandaar de implementatie als test bij maar één pompstation.

Het is de bedoeling dat je vanaf 2028 ook bij andere stations in Duitsland KlimaBenzin95 kunt kopen. Je weet hoe het gaat met vraag en aanbod: hoe meer aanbod, hoe verder de prijzen zullen dalen. Wie weet gaat de duurzame brandstof dan ook wel onder de gemiddelde benzineprijs in Nederland of nog beter, komt er ook KlimaatBenzine95. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

