ANWB: “straks 3 euro per liter voor benzine”

Een tank benzine zou wel eens een zeer premium product kunnen worden als het aan de ANWB ligt.

We hebben in de laatste jaren de benzineprijs alle kanten op zien gaan. Gezien de spanningen en inflatie in de wereld zou je zeggen enkel omhoog, maar we hebben ook zeker dalingen gezien. Totdat het weer ging stijgen. En toen weer dalen. Je begrijpt hem wel. Feit is dat het altijd hoger kan dan het nu is, want het kabinet houdt een kunstmatige prijsverlaging (accijnskorting) in stand. Uit de voorjaarsnota blijkt dat er nog geen oplossing is voor het feit dat deze accijnskorting binnenkort verdwijnt.

Korting verdwijnt

Dat betekent dat de accijns per liter van 0,79 naar 0,99 cent gaat. Daarmee zou de landelijke adviesprijs voor een liter 95 zoals het nu is van 2,09 naar 2,29 euro gaan. Da’s fors, zo vindt ook de ANWB. Marga de Jager, bestuursvoorzitter bij de ANWB, vertelt aan BNR dat er meer op komst is. Want vanuit de EU gaan ook geluiden voor zaken die de benzine nóg duurder maken, zoals extra belasting op CO2-uitstoot. Ook de btw-lasten moeten nog toegevoegd worden aan de kortingloze accijnzen.

3 euro per liter

Bereken je alles door, dan kom je volgens De Jager uit op een literprijs van 3 euro voor benzine als we niet uitkijken. Dat het kabinet daarom zo dringend de accijnskorting wil laten verdwijnen vindt de ANWB ‘ongelofelijk’. Volgens De Jager is het makkelijk om hier meer geld uit te halen en enkel bedoeld om dekking te vinden voor andere uitgaven. Bovendien wordt er meer en meer elektrisch gereden en dus zal de winst uit benzine-accijnzen binnenkort sowieso afnemen.

Lobbyen

De ANWB laat het er niet bij en zal flink gaan lobbyen in Den Haag om de accijnskortingen ook in 2026 in stand te houden. Zodat er op Prinsjesdag hopelijk wel een duidelijk plan is voor volgend jaar. En anders moeten we ons voorbereiden op flink dure benzine en/of diesel met ingang van volgend jaar. Hoe veel duurder wordt een volle tank peut voor jouw auto als de prijzen met een euro de liter stijgen?

Foto: BMW M4-eigenaar kan het allemaal niet meer betalen, via @Row1 op Autoblog Spots.