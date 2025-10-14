Tanken in Duitsland kan een stuk duurder worden door dit voorstel

Het voorstel lijkt in eerste instantie prettig voor automobilisten, maar dat is het niet.

Ondanks de accijnskorting van de staat is het nog steeds voor veel Nederlanders voordelig om over de grens te tanken. Andere Nederlanders (lees @nicolasr) maken er zelfs een uitje van om in Duitsland te tanken. Wie de aller-allerbeste deal wil, moet daarbij ook het moment van de dag plannen waarop hij wat litertjes peut gaat halen bij de buren.

In Duitsland werken veel pompstations namelijk met dynamische prijzen. Dat gebeurt ook wel in Nederland, maar niet zo vaak en met zulke grote prijsverschillen als in Duitsland. Gemiddeld verandert de brandstofprijs aan de Duitse pomp zo’n twintig keer per dag.

Volgens het Bundeskartellamt zijn er zelfs tankstations waar de prijs vijftig keer per dag verandert. Voor wie het goedkoopst wil tanken: de prijs voor zowel benzine (Super E10) als diesel is het duurst tussen 06:00 en 09:00 uur en het goedkoopste tussen 18:00 en 21:00 uur.

Het voorstel: geen dynamische prijzen meer

De grote vraag: is dit juist voor- of nadelig voor de automobilist? Daar wil het bestuur van de deelstaat Baden-Württemberg niet over nadenken. Het idee van de deelstaat komt uit Oostenrijk. Daar is een wet waardoor pomphouders maar één keer per dag de prijzen mogen verhogen.

Dat wil Baden-Württemberg ook in Duitsland. De prijs zou op een vast moment – om 12:00 uur ’s middags – verhoogd mogen worden. Prijsverlagingen mogen op ieder moment van de dag.

Wordt tanken er duurder van?

De Duitse ADAC denkt dat de brandstofprijzen er alleen maar van zullen stijgen. De oliemaatschappijen zouden hierdoor minder speling hebben om de prijs aan te passen in het voordeel van de klant.

”Frequente prijswijzigingen zijn een teken van effectieve concurrentie waarvan brandstofklanten kunnen profiteren. Hoe vaker de prijzen bij een tankstation worden aangepast, hoe kleiner de individuele prijswijziging over het algemeen zal zijn”, denkt de Duitse ANWB. Het voorstel komt komende vrijdag, 17 oktober ter tafel bij de Duitse regering.

Foto: Porsche 991 GT3 RS gespot door @spotcrewda via Autoblog Spots!