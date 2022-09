Duitse autoverhuurders weigeren Nederlandse klanten

De put wordt gedempt nu het kalf verdronken is: Duitse verhuurbedrijven geven aan niet meer te verhuren aan Nederlanders.

Het ongeval in Oud-Gastel vorige week krijgt een enorme nasleep. Bij het zware ongeval waar vier personen (waaronder twee kinderen) omkwamen, waren de omstandigheden weerzinwekkend. De Toyota Yaris waarin de slachtoffers zaten was absoluut kansloos tegen de Mercedes-AMG GLC63 S die met hoge snelheid ermee in botsing kwam. Bosschenhoofd, waar de slachtoffers woonden, heeft met een grote rouwstoet afscheid genomen. De bestuurder van de Mercedes, een 27-jarige Roosendaler, zit nog vast en heeft waarschijnlijk een groot probleem omdat hij schuldig is bevonden aan het veroorzaken van de dodelijke slachtoffers dankzij roekeloos rijgedrag.

Huurauto

Het schrijnende hieraan is dat de Mercedes met Duitse kentekens helemaal niet van de Roosendaler is. De relatief jonge bestuurder heeft de Mercedes gehuurd bij een Duits verhuurbedrijf. Begin deze week schreven we al dat burgemeesters het dan ook tot hier zit met huurauto’s waarin asociaal wordt gereden. Niet alleen is het betrekkelijk makkelijk om een auto te huren – het enige wat je nodig hebt is een rijbewijs en geld – ook is het voor Nederlanders een fluitje van een cent om de grens over te kijken.

Duitse verhuurbedrijven

In Duitsland zijn huurauto’s namelijk een stuk goedkoper en, wat voor sommigen ook nog eens een voordeel wil zijn: je kunt vaak met cash betalen. En er komt weinig bij kijken als jij als Nederlander een zak geld over de toonbank smijt en voor een dagje of weekje een dikke AMG, M of RS meekrijgt. Kortom: elke Jan met-de-korte-achternaam kan rondrijden in een auto die gevaarlijk snel gaat als je er niet verantwoord mee om gaat. Duitse verhuurders zien wat er gebeurt en zetten de boel op slot.

Geen Nederlanders meer bij Duitse verhuur

Daarom zijn meerdere Duitse verhuurders nu klaar met het leveren van hun diensten aan Nederlanders, zo laten die bedrijven weten aan Omroep Brabant. Eén bedrijf dat nu Nederlanders weigert schuift het onder een verzekeringskwestie. Maar een ander bedrijf meent dat verzekering een makkelijke manier is om iemand vriendelijk af te wijzen. Bij dit andere bedrijf worden ook Nederlanders geweigerd, omdat zij misbruik ruiken van mijlenver. “Een Nederlander die aangeeft zinloos heen en weer te willen rijden met de auto, soms helemaal naar Marokko en terug, wie kan daar naar eer en geweten mee instemmen? Sportwagenverhuur trekt veel slechte mensen aan.”

Andersom

Nederlandse verhuurbedrijven weten van de kwestie met Duitse verhuurders. Zij geven dan ook aan dat zij bijna altijd Duitse klanten weigeren. Enkel bij hele speciale gelegenheden kunnen Duitsers bij hen huren, maar het gebeurt bijna niet. Wellicht is het beter als Duitse verhuurbedrijven zich gewoon richten op Duitsland en Nederlandse verhuurbedrijven onze markt bedienen.