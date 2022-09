Autoblog Garage: we verlagen de Audi A6!

Het werd echt de hoogste tijd, we verlagen de Audi A6. Maar hoe? Lees hier alles over de laatste ontwikkelingen in de Autoblog Garage.

Het begint al ergens op te lijken, onze Audi A6 Autoblog duurtester. We hebben de auto nu al een paar maandjes in de garage staan en we worden telkens meer ‘vriendjes’. De eerste updates zijn al achter de rug. Met name dat interieur is een stap in de goede richting.

Maar het is nu tijd voor een enorme update. Althans, een enorm ingrijpende update. In principe doet de Audi veel goed. Die motor sleurt er lekker aan, de remmen werken, automaatje doet het zoals het hoort. Er zijn natuurlijk wel een paar kleine puntjes die nog op de i gezet moeten worden. Maar één ding moest gewoon gebeuren en dat is de rijhoogte. En als je een beknopte versie daar van wil hebben we een zin voor je: we hebben het aangepakt!

Eindelijk: we gaan de Audi A6 verlagen!

Mocht je een beetje leesvoer verwachten en nog niet zijn afgehaakt hebben we goed nieuws voor je! Er komt uiteraard veel meer bij kijken en daarbij maken we het ons heel erg graag heel erg moeilijk. We konden namelijk gewoon de fabrieksspecificaties aanhouden om de A6 te verlagen, maar dat is veel te makkelijk.

De Audi A6 kon je destijds (2009) krijgen met diverse onderstellen: standaard, sport en S-Line, plus luchtvering. Onze Audi A6 heeft het standaardchassis. Het sportchassis is ietsje lager (ongeveer 10 mm) en S-Line chassis is 20 mm lager. Beide had ik kunnen bestellen en retrofitten, eitje. . Beide waren uiteraard geen optie omdat ik moeilijk denk en doe. Als je het aanpakt, moet je het goed doen. Het sportchassis is op zich prima, S-Line is nogal hard, mzar zonder dat het echt sportiever wordt. Dat is zonde.

Diverse mogelijkheden

Er zijn diverse upgrades mogelijk om de Audi A6 te verlagen. Sterker nog, ik had al gekeken naar de beschikbare onderdelen voor de auto. Want de Audi A6 was een keuze, niet de keuze. Een Lexus GS, Jaguar XF en Honda Legend waren namelijk ook in de running, want ze zijn enorm tof. Het probleem is: daar is bijna niets voor te krijgen. Dat was een van de redenen waarom we voor de Audi A6 hebben gekozen.

Als je gaat voor een verlagingsset zijn er diverse manieren. Daar gaan we binnenkort heel uitgebreid op in, maar voor nu nemen we de opties door die ik moest afwegen. Een setje verlagingsveren is de meest eenvoudige optie. Voor 250 tot 300 euro heb je een setje van vier. Afhankelijk van de hoogte (en de auto) kun je de veren combineren met de standaard schokdempers.

Onze A6 is alweer 13 jaar oud en de schokdempers waarschijnlijk ook, dus het beste kun je die schokdempers ook vervangen als je toch bezig bent. Daarom koos ik, precies zoals @dutchdriftking voorspelde, voor de Bilstein B12 kit met Eibach Pro-veren. Als het gaat om verlaging, dynamiek, OEM-kwaliteit: is het een topkeuze.

Audi A6 verlagen met Bilstein B12 Pro-kit

Die heb ik op de BMW 325d ook en dat bevalt uitstekend. Aanzienlijk sportiever, maar nog steeds geschikt voor dagelijks gebruik. Ze zijn relatief betaalbaar. Sterker nog, als je vier originele veren en vier dempers vervangt, is zo’n kit zelfs goedkoper dan bij de dealer. Dit terwijl de kwaliteit af-fabriek veel minder is. Dat is de reden waarom ondergetekende tuning premium vindt.

De Bilstein B12 Pro-kit is heel saai – we weten het – maar wel beproefd. De Alfa knapte enorm op van de Bilstein B12 Sportline-set en de BMW van de Bilstein B12 Pro-kit. Daarmee verlaag je ‘m met 30 mm rondom. Dat zou betekenen dat ‘ie voor alsnog te hoog staat en achter misschien te laag.

Net als bij de BMW E91 kun je voor de Audi A6 4F een slechtwegdek-pakket krijgen, waarmee je de achterzijde iets omhoog brengt. Vergeet ook niet dat zo’n set moet inzakken. Bij de BMW duurde het een jaartje voordat ‘ie zat waar die moest zijn. Hij staat nu werkelijk op de perfecte hoogte, naar mijn bescheiden mening.

Eh, toch niet

Kortom: de Bilstein B12 Pro-kit moest het worden, zo gezegd zo gedaan. Daar bestelden we in januari de B12-kit. Nu denk je: waarom heeft het zolang geduurd? Nou, wegens grondstof-perikelen duurde het tot april voordat de set zou arriveren. En dan specifiek de Bilstein-dempers, de Eibach-veren waren namelijk wél binnengekomen. Prima, dan kon ik in de tussen tijd mooi de motor aanpakken.

Maar het liep allemaal anders. April werd mei, mei werd juni. In juli gingen we er alsnog achteraan en toen zou het augustus worden dat de set geleverd werd. We doen alles in stapjes met de auto (zodat we leuke artikelen hebben voor jullie), dus op zich is het niet heel erg dat sommige dingen langer duren. Maar in augustus kregen we de boodschap dat het december ging worden. Tja, in die tijd worden er complete auto’s afgeleverd. Zolang wachten op dempers is gekkenwerk.

Dus toen maar gekeken naar wat alternatieven. Het internet staat er vol mee, maar je moet echt eventjes goed opletten dat je iets besteld dat ook daadwerkelijk goed past en werkt. Daarom ben ik met Pieter van Bandencentrum Jan Steverink even gaan kijken naar de mogelijkheden. Eigenlijk klop ik bij hen aan voor alle onderstel-gerelateerde vragen

Audi A6 verlagen met schroefset

Ik heb de A6 met 3.0 TFSI quattro en daarbij is de aslast vrij hoog. Al gauw kwam ik tot de conclusie dat ik een schroefset wilde. De neus staat namelijk echt enorm hoog terwijl dat achter redelijk meevalt. Met een schroefset kun je dat precies afstellen. In principe hoef ik geen schroefset waarbij ik constant moet afstellen, dus gewoon eentje die meteen goed is.

Schroefsetjes heb je al vanaf 300 euro, maar die zou ik ernstig afraden. Aan de andere kant is een AST, Ohlins of KW set misschien iets te veel van het goede. Vandaar dat ik koos tussen de Eibach Pro Street S, KW Variant 1 of H&R Monotube. De Bilstein B14 sloeg ik eventjes over om redenen die jullie vast wel kunnen begrijpen.

Eibach Pro Street S

Uiteindelijk heb ik gekozen voor de Eibach Pro Street S schroefset. Deze staat namelijk goed aangeschreven als het gaat om comfort. Een schroefset kan soms wat hard en oncomfortabel zijn. Nu is dit zeker niet altijd het geval. Zeker de dure sets kun je helemaal naar je smaak afstellen. Nog een voordeel, de Eibach set kon veel sneller geleverd worden. Binnen een week! Nu bleek dat uiteindelijk een tikkeltje optimistisch in verband met vakanties en dergelijke, maar we hadden een afspraak gemaakt om de set te monteren. Eindelijk!

Net als bij de BMW destijds bracht ik de auto auto naar Bandencentrum Jan Steverink in Apeldoorn. Kon ik meteen een dagje bij mijn schoonouders werken, terwijl zijn de auto konden aanpakken. Ik bracht de auto in de ochtend, zodat ze de hele dag hadden om het te monteren. Bij een wat oudere auto kan het wat langer duren in verband met onderdelen die erg vast aan elkaar zitten.

Audi A6 verlagen: wat is het effect?

Aan het einde van de middag kon ik de Audi dan eindelijk ophalen! Heeft het allemaal zin gehad? Hoe zou het eruit zien? Wordt het alsnog niet te hard? Passen die joekels van wielen er nu wel onder of loopt het aan? Spannend! In eerste instantie de looks. Ik wilde een aanzienlijke verlaging aan de voorzijde en een redelijke aan de achterzijde. Dat het mooi recht staat (Duitse auto’s hebben vaak hangende kont-syndroom). Echter, het hoeft zeker niet te laag. De motor hangt voor de vooras, dus je wil dat niet te laag hebben in verband met drempels. Daarbij wil je een prettig rijdende auto.

En rijdt het prettig? Nou, het was wel eventjes wennen. Ondanks dat het maar een paar centimeter is, is de uitstraling compleet anders en moest ik van binnen een beetje juichen. Eindelijk is de uitstraling de A6 zoals die hoort te zijn.

Kirren

Ik stapte in de auto en reed meteen op een slecht wegdek. Dan kom je erachter of het wat is. En het resultaat? Ongelooflijk, wat goed! Niet alleen omdat ‘ie strakker is, maar omdat het comfort zoveel beter is. Het is niet 10 of 20% beter, maar echt heel erg veel beter. Ook veel beter dan standaard.

Alleen op hele dikke dwarsichels krijg je het iets harder binnen maar het comfort is er verder echt enorm op vooruit gegaan. Ook als de snelheid toeneemt, kunnen de veren en dempers het met gemak bijbenen. De auto ligt rustiger, er zijn minder bewigingen, de stabiliteit is toegenomen. U zult begrijpen dat ik met een grote glimlach achter het stuur zat. Sterker nog, ik moest er gewoon van kirren. Ik kirde.

Het stuurgedrag is opvallend genoeg ook veel beter. Dat komt voornamelijk ook door de uitlijning, schat ik zo in. Dat was sowieso wel nodig eigenlijk. De Audi A6 heeft nu een veel prettiger stuurgedrag dan voorheen.

De centrerende werking is nog altijd niet zo sterk als bij de BMW, maar het is nu veel meer lineair. Je voelt veel beter wat de wielen doen en de auto reageert veel natuurlijk op je input. Er is zowaar een vorm van communicatie. Omdat de auto minder helt in alle richtingen, remt de auto ook aanzienlijk beter. Alles is gewoon veel beter. Mocht je een oudere auto hebben, investeer in het onderstel. Het maakt zo’n groot verschil dat het niet meer leuk is. Natuurlijk, chippen, dikke spoilers, goede audio: er is voldoende wat je kan upgraden, maar met een een ander onderstel is letterlijk elke meter fijner.

Audi A6 verlagen: combinatie met de wielen

Oh, en waar ik blij mee ben: de looks! Ik had het van te voren allemaal uitgerekend of het ging passen en volgens mij calculaties moest het passen. Maar ik kon geen voorbeeld vinden van iemand die het ook had gedaan. In principe zit ik namelijk op het randje van wat je kunt doen qua breedte. In de meeste gevallen gaat men voor een agressieve ET-waarde (al dan niet met spacers) waardoor men erg afwijkt van de KPI.

De beste oplossing is dan om niet te veel van de ET-waarde af te wijken en een bredere velg te kiezen. Dat is dan ook precies wat ik gedaan heb (ook bij de BMW). In combinatie met de bandenmaat die Audi adviseert (265/30 20) was het nog wel de vraag of het mooi zou passen en warempel: het past uit de kunst! Ik wilde wel volle wielkasten en een nearly-flush stance, maar geen aparte maten of rare bandenmerken. En dat is gelukt! Mede dankzij @MartijnGizmo die alle maten en toepassingen uit zijn hoofd lijkt te kennen.

Het uitrekenen of iets past luister heel nauw bij een A6. Een centimeter afwijking is een duidelijk waarneembaar verschil tussen wel passen en niet passen of dat het er gewoon niet lekker uitziet. Mijn inschatting was dat de wielen ietsje camber zouden krijgen naarmate de auto lager gezet zou worden. Het eindresultaat is naar mijn mening erg geslaagd. De wielen vullen de wielkasten keurig, de auto staat laag, maar drempels en zo kun je gemakkelijk nemen.

Waarom niet standaard?

Wat mij het meest verbaast is dat Audi dit niet standaard aanbiedt. Met zoveel extra comfort, scherpte en controle is dit toch perfect? Het probleem is dat wij voornamelijk kijken naar 0-100 km/u tijden, kwartmijlen, Ringtijden en in iets mindere mate topsnelheid. Remmen? Bijna nergens wordt de afstand van 100 km/u naar 0 km/u vermeldt, bijvoorbeeld.

Daarbij ‘denkt’ de consument vaak: “Oh, dit is hard. Dat is sportief. Ik ben sportief, dus ik wil dit.” En het kostenplaatje telt ook mee. Een setje aparte dempers en veren zijn een stuk duurder dan even de standaardmeuk re-kalibreren. Overigens biedt Audi wel een dergelijke oplossing aan bij de Audi RS4 Competition Plus, die standaard ook een schroefset heeft.

Dus, waar zijn we nu aanbeland? Een Audi A6 die uit de kunst stuurt. Sportiever, comfortabeler en handzamer. Nu gaan we de auto maar eens verder nalopen op kleine imperfecties. De auto zit in elk geval nu op het niveau dat ‘ie voorlopig niet weg gaat!

Details fitment

Velgen BBS RX-R (RX313) Bouwwijze Flowformed Breedte 9,5J Diameter 20 inch Offset ET40 Naafdop BBS Japan, zwart-goud Spacers Nee Banden Dunlop SP Sportmaxx RT Bandenmaat 265/30 ZR 20 93Y Verlaging Eibach Pro-Street S Type Schroefset Verlaging voor Instelbaar, 30 tot 65 mm (staat nu op zo’n 50 mm) Verlaging achter Instelbaar, 30 tot 65 mm (staat nu op zo’n 35 mm) Demping instelbaar Nee Wielkasten uitgerold of uitgeklopt? Nee en nee Loopt aan in wielkasten? Nee

