Dan hebben wij nieuws voor de burgemeesters. Zij zijn niet de enigen die de gehuurde racemonsters spuugzat zijn.

Het is een trend die al een paar jaar gaande is, maar steeds heftiger vormen begint aan te nemen. Veelal jonge mannen die in een snelle, gehuurde auto de straten letterlijk onveilig maken. Waren het vroeger veelal bezoekers van een bepaald soort trouwerij, die zich in deze auto’s misdroegen, nu worden die racemonsters aan veel meer mensen verhuurd.

Op zich zou dat natuurlijk geen probleem moeten zijn, ware het niet dat die veelal jonge mannen niet zo heel verantwoordelijk met die wagens omgaan. Ze zeggen weleens “with great power comes great responsibility’, maar bij de krachtige huurwagens lijkt dat niet op te gaan.

Burgemeesters zijn gehuurde racemonsters spuugzat

Afgelopen weekend kwam het -opnieuw- tot een dieptepunt met een gehuurde krachtpatser. Een jongeman van 27 ramde in de Brabantse gemeente Oud-Gastel zijn gehuurde Mercedes-AMG GLC 63S vol in de zijkant van een andere auto, waarbij twee moeders en twee kinderen omkwamen. Na onderzoek bleek dat de bestuurder veel te hard had gereden.

De burgemeester is woedend en zegt ’zeer verontwaardigd’ te zijn over ’het feit dat jongemannen in gehuurde auto’s keihard door onze gemeente rijden’, aldus de Telegraaf. Het is volgens hen tijd voor actie. Maar hoe pak je dit gedrag aan?

Hoe pak je die racemonsters aan?

In de naburige gemeente Rosendaal zijn drie vaste flitspalen neergezet om te hard rijden tegen te gaan en bij andere gemeentes heeft het prioriteit bij de politie. Maar de burgemeesters zouden liever zien dat het Rijk met regels komt die de verhuur van racemonsters moeilijker maakt.

Alleen heeft dat laatste vrij weinig zin. Want zelfs nu al is het in ons land voor jonge mensen lastig een krachtige auto te huren. Bovendien is het hartstikke duur. Daarom gaan ze meestal naar Duitsland om hun AMG, M of RS daar voor een weekendje op te halen. Daar kijken ze niet zo nauw naar leeftijd en antecedenten.

De AMG die afgelopen weekend het dodelijke ongeluk veroorzaakte kwam ook uit Duitsland, dus strenge Nederlandse verhuurregels hadden dit ongeluk nooit kunnen voorkomen.

De veroorzaker van de dodelijke crash zit nog altijd vast. Het is een bekende van de politie en hij wordt later vandaag nog voorgeleid aan de rechter-commisaris.