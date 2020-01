Duitse politie stopt Nederlandse deelnemers junkyardrun

Volgens de politie waren ze aan het racen. De deelnemers zeggen onschuldig te zijn.





De Duitse versie

Een illegale straatrace, het in gevaar brengen van een kind, het gooien met vuurwerk. Een groepje Nederlandse vrienden die met meerdere auto’s een toertocht naar Oostenrijk maakten, zijn in Duitse media afgeschilderd als roekeloze criminelen. De politie zegt dat meerdere verkeersdeelnemers het noodnummer belden vanwege het gevaarlijke rijgedrag van de Nederlanders rondom München. Ze zouden op hoge snelheid hebben gereden en een rood verkeerslicht hebben genegeerd. Pas na een achtervolging van twintig kilometer kon de politie vijf auto’s stoppen. Zo schrijft de Duitse politie. Daarbij zou iemand zijn aangehouden. Ook zou van 1 persoon uiteindelijk het rijbewijs zijn ingetrokken.

Deze trucks zouden ter begeleiding hebben meegereden

De NL’se versie

De Nederlanders zelf vertellen echter een ander verhaal. Het betrof een zogenoemde junkyardrun. Voorwaarde in deze editie was dat de oorspronkelijke nieuwprijs van je auto boven de 100.000 gulden lag. Bestemming van de rit is Ischgl. Het doel van de rit zou volgens de deelnemers niet zijn om zo snel mogelijk op de bestemming te arriveren.

Wij spraken een familielid van een direct betrokkene. Hij gaf aan dat er inderdaad rookbommetjes aangeschaft zijn bij de lokale Duitse Aldi. Deze hebben ze bij het wegrijden ontstoken. Maar tijdens het rijden zou dit niet zijn gebeurd. Daarnaast zouden ze inderdaad staande zijn gehouden bij een benzinepomp door een 5-6 tal politiewagens. Maar volgens onze bron mochten ze vervolgens 1 politiewagen naar het bureau volgen om uit te zoeken wie er door rood had gereden.

Ook het onder hoge snelheid rijden spreken de betrokkenen met klem tegen. Deelnemer Jordy Dost geeft desgevraagd aan dat er één auto door rood heeft gereden. Op dat moment wilde een vrouw met een kind oversteken. Omdat het lang onduidelijk was wie dit was, mochten de deelnemers nog niet doorrijden.

Die auto’s werden volgens de betrokkenen ook nog binnenstebuiten gekeerd, ze werden gecontroleerd ‘tot aan het ruitenwisservloeistofniveau toe’. De politie had volgens Dorst daarbij commentaar over de modificaties van de auto’s. Maar met verwijzing naar de geldige APK’s bleef dat verder zonder gevolgen. Uiteindelijk zou er maar één bekeuring zijn gegeven. Eentje voor het negeren van een rood stoplicht.

De Duitse media schrijft dat de 51 jarige bestuurder die door rood zou zijn gereden, zijn rijbewijs achter heeft moeten laten. Daarnaast zou hij een borg van ‘4 cijfers in euro’ hebben moeten achterlaten voordat hij verder mocht rijden.

Headerfoto: Polizei