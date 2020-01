Autoblog advies: is een hybride occasion na de bijtelling interessant?

Een gewone familie auto voor het gezin. Heeft het dan zin om een oude bijtellingsknaller te scoren?





Zoals we nu tegen de elektrische auto aankijken, keken we tien jaar geleden naar de hybride. Natuurlijk, de Honda Insight (1999) en Toyota Prius I waren al in het eerste decennium van het nieuwe millennium te zien, maar de techniek nam een vogelvlucht rond 2010.

Dat kwam mede door de bijtelling. Het idee was in principe simpel: hoe schoner de auto, hoe groter de fiscale voordelen. Fabrikanten waren er als de kippen bij om met hun hybrides de NEDC eventjes te trotseren. Slagschepen met dikke dieselmotoren moesten 2 liter op 100 km halen. Yeah, right.

Helaas werd het gebruik van de techniek en de potentie om zuinig (dus milieuvriendelijk te rijden) níet gestimuleerd, waardoor het een soort logische leaseauto was: je koos gewoon het model met de minste bijtelling. De verschillen waren zo groot dat je een dief van je portemonnee was als je het niet deed. Het resultaat: het hele land stond vol met PHEV’s. Iedereen koos er een. De complete markt werd ontwricht. In korte tijd was Mitsubishi van een niche naar een topmerk getransfomreerd. Om daarna weer af te glijden tot niche niveau. Maar er waren meer van dat soort auto’s.

Maar nu rijst de vraag: is zo’n auto nu geschikt als occasion? Dat vroeg autoblog-lezeres Inge zich af. Ze is aan het kijken naar een auto voor het gezin. Niet voor de extreem lange ritten, maar de uit- tuin en keukenritjes. Is zo’n hybride dan ook een zuinige optie? Of waren alle voordelen juist heel theoretisch en kun je beter gewoon dezelfde auto met benzinemotor kopen? We gaan dat uitzoeken! De wensen en eisen van Inge kun je zien in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Eerste auto Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 10.000 tot € 15.000 Jaarkilometrage: 15.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Op zoek naar een zuinige auto Gezinssamenstelling: Gezin (4P & hond) Voorkeursmerken/modellen: Toyota Auris, Volvo V60 No-go modellen / merken: Suzuki

Is een hybride daadwerkelijk zuiniger?

Ja en nee. Daarmee kunnen we de zaak makkelijk afdoen. Het is net hoe je ermee omgaat. In basis maak je de auto zwaarder en dus minder zuinig. Het is voornamelijk hoe effectief je de techniek gaat toepassen. Als je bijvoorbeeld thuis kunt laden, kun je met een PHEV al heel veel winnen. De eerste tientallen kilometers kun je dan ‘gratis’ rijden.

Ook met aanpassing van je rijstijl, kun je met een hybride heel zuinig rijden. Niet alleen zozeer rustig rijden, maar bewust de techniek gebruiken. Wanneer rijd je elektrisch, wanneer laat je juist de verbrandingsmotor bij springen. Dit kan per auto enorm schelen. Het kan dus zeker geen kwaad om op de merk- modelspecifieke websites te steunen en kijken naar tips en truukjes om het meeste eruit te halen.

Doe het niet: Volvo V60 D6

Misschien wel de fijnste auto uit het lijstje moeten we ernstig afraden. Het gaat met name om de specifieke toepassing in dit advies. De V60 hybride is standaard een diesel. Het grote nadeel is dat je dus veel motorrijtuigenbelasting moet betalen. Mede dankzij die accu’s en elektromotor weegt de V60 D6 enorm veel. Qua kilometers die je rijdt, haal je dat voordeel er nooit uit. Zoek dan een V60 met eenvoudige T3 motor, bijvoorbeeld. Ook een Peugeot 508 of Citroen DS 5 Hybrid kun je het beste overslaan vanwege dezelfde reden.

Mitsubishi Outlander PHEV

€ 14.900

2015

110.000 km

Jazeker, de Mitsubishi Outlander PHEV is een auto die de tongen goed weet los te maken. Is het dan ook een slechte auto? Nee, natuurlijk. Het is natuurlijk wat je perceptieniveau is. Als je kijkt naar de klasse waarin de crossover opereert, kunnen we concluderen dat het ruimte aanbod meer dan goed voor elkaar is en de verfijning van het interieur net onder het gemiddelde. Dat gezegd hebbende, je kunt bij correct gebruik van de laadpaal wel degelijk zuinig rijden. Met een relaxte rijstijl is de aandrijflijn verregaand comfortabel. De zitpositie is uitstekend en qua betrouwbaarheid scoort de auto ondanks de vooruitstrevende techniek behoorlijk goed. Het grootste nadeel? Het is geen rijdersauto en de PHEV staat symbool voor de hoogst opmerkelijke fiscale regelgeving in Nederland.

Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Executive (E180)

€ 14.700

2014

85.000 km

Met een Toyota Prius maak je een statement. Of je het wil of niet. Je wordt automatisch gerangschikt in een bepaalde hoek door de conservatieve autoliefhebber. De Auris Touring Sports is technisch gezien gelijk aan de Prius. Dus een 1.8 viercilinder met elektromotor. Als liefhebber valt er voldoende te genieten, want hoe deze samenwerken is best indrukwekkend. Voor je portemonnee ook erg lekker, als je een beetje je best doet, kun je serieus zuinig rijden. De Auris rijdt iets dynamischer dan een Prius en zoals gezegd: je gaat wat anoniemer door het leven. De sfeer aan boord knapt enorm op als je kiest voor een luxere uitvoering. Die zijn te vinden, dus ga absoluut voor een Executive.

Kia Optima Hybrid Super Pack (TF)

€ 14.950

2013

145.000 km

Sommige auto’s krijgen te weinig aandacht. Wat denken van de Kia Optima? Natuurlijk, de Kia Clarus en 1e generatie Magentis waren obscuur vanwege een reden (het was niet zoveel). De tweede generatie Magentis was op zich niet verkeerd en deze Optima is gewoon erg fraai. De Optima doet niet veel onder voor het klassengemiddelde. Het is net geen Mondeo qua rijeigenschappen, maar de auto valt zeker niet door de mand. Je zou denken dankzij het vermogen van 190 pk dat het een snelle auto is, maar dat valt wat tegen. Deze auto vaart uitstekend bij een relaxte rijstijl. Het is dan extreem stil (dankzij elektromotor én een CVT) en het chassis is voornamelijk op comfort afgestemd. Qua betrouwbaarheid ook zeer aan te rijden.

Opel Ampera

€ 14.900

2012

90.000 km

Er is een tijd geweest dat de Opel Ampera een klein hitje was. Als de wachtrij voor een Outlander te lang was en de Volvo V60 D6 te duur, kon jij schuilen voor bijtelling bij de Opel dealer. In tegenstelling tot veel ‘flauwe’ hybrides, was de layout van de Ampera best interessant. Je kon namelijk serieuze stukken op de accu rijden, in tegenstelling tot bijna alle andere PHEV’s uit die tijd. Sterker nog, het is eigenlijk een elektrische auto met een range-extender. Een zeldzaam vooruitstrevende auto van GM. De Ampera is qua interieur iets minder ruim en ook qua afwerking is het iets grover dan je van Opel gewend bent. Toch die Amerikaanse roots (er was ook een identieke Chevrolet Volt). Mocht je thuis kunnen laden, is het dankzij de range mogelijk om echt wekenlang te rijden zonder de Ampera een tankstation ziet.

Ford C-Max Energi Titanium

€ 14.750

2015

105.000 km

Nog zo’n auto die een beetje ondersneeuwde door het succes va de Outlander PHEV is de Ford C-Max Energi. Ja, met een kleine i. Dit was de eerste PHEV van Ford. Stiekem is het best een fijne auto in zijn soort. De combinatie tussen elektromotor en verbrandingsmotor gaat bijna als in een Toyota (dankzij expertise van het Japanse merk, geen toeval dus). Ook zijn de rijeigenschappen prima voor elkaar. In dit segment is het overduidelijk de fijnst rijdende voor een ietwat assertievere bestuurder. Dat zegt voornamelijk iets over het segment, maar dat terzijde. In tegenstelling tot de Ecoboost torretjes in Europa, had deze van origine Amerikaanse C-Max een atmosferische tweeliter. Het grootste nadeel was het uiterlijk: de PHEV C-Max had nog de oude neus. Daar merk je tegenwoordig niets meer van.

Volkswagen Jetta 1.4 TSI Hybrid Highline (Typ 1B)

€ 13.950

2013

60.000 km

In principe kun je beter gaan zoeken naar een Golf GTE. Daarmee kun je namelijk laden, want de Jetta Hybrid is géén PHEV, maar gewoon een hybride. Wat zijn de voordelen van de Jetta? De ruimte is prima de kofferbak is erg ruim en de aandrijflijn is best prettig. De 1.4 TSI motor is onderin al voldoende krachtig en de DSG transmissie doet snel zijn werk. Het voordeel van de Jetta Hybrid is vooral dat je gewoon een normale auto hebt. De gehele hybride behandeling levert slechts 125 kg meer gewicht op, bij een PHEV is het al gauw 250 tot 300 kg. Nadelen? Ook de Jetta is van oorsprong een Amerikaanse (eigenlijk een Mexicaanse) Volkswagen. Dus het interieur is aanzienlijk harder dan van een Golf GTE. En je kan niet laden. Maar ja, daardoor rijdt je voor relatief weinig geld in een keurige VW sedan rond, met in vel gevallen erg weinig kilometers. Golfjes GTE in het budget hebben aanzienlijk meer gelopen.

Lexus GS450h Executive Hybrid Aut. (GWS191)

€ 11.900

2007

145.000 km

We verwarren hybride vaak met eco-muesli-geneuzel. Dat is natuurlijk niet altijd het geval. Sterker nog, in veel gevallen is zo’n hybride best een slimme keuze. Je hebt vaak een automaat standaard en een relatief hoog luxe niveau. Ook is zo’n directe boost van de elektromotor altijd prettig. Bij de Lexus GS450h hebben ze alles dusdanig ingericht op prestaties en comfort. De auto heeft een 3.5 V6 plus een krachtige elektromotor. Hierdoor knal je in 6 seconden naar de 100 km/u en kun je op de Autobahn leuk buiten spelen met de dikkere BMW’s van deze wereld. Ondanks het prestatiepotentieel is het de minst dynamische auto in zijn klasse. Het is een comfortabele cruiser die toevallig hard kan. Qua bouwkwaliteit staat de auto erg hoog aangeschreven, dus je hoeft niet bang te zijn voor hogere kilometerstanden. Met zo’n Lexus kun je er nog even tegenaan.

