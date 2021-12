Moet de Nederlandse politie ook aan de Tesla Model Y?

Praktisch, snel, voldoende actieradius. Wat dat betreft is de Tesla Model Y als politieauto zo gek nog niet.

Een Model X als politieauto is wel een erg dure grap. Een Model 3 is daarentegen weer niet zo praktisch als sedan. Dan komt de Model Y als geroepen! Misschien is dit wel iets voor de Nederlandse politie als ze nog op zoek zijn naar iets duurzaams. De Amerikaanse stad Logan in de staat Ohio heeft de elektrische auto opgenomen in de politievloot.

De gemeente wil met deze aanschaf op benzinekosten besparen. De burgermeester zou in gesprek zijn met een energieleverancier voor een eigen laadstation voor het korps. Een Tesla als politieauto is niet ongebruikelijk. In het verleden hebben we de Model S en Model 3 meermaals als vervoer van oom agent gezien.

Jarenlang maakte de Nederlandse politie gebruik van de Volkswagen Touran als politieauto. Later werd overgestapt op onder andere de Mercedes B-klasse en de Audi A6 Avant. De politie kijkt naar meerdere aspecten bij het maken van een nieuwe besteding. Een politieauto moet ruim zijn, maar er moet ook nog plek overblijven om arrestanten mee te nemen. Snelheid is een pre, zo zijn de B-klasse politieauto’s geen snelheidswonder. Een Tesla Model Y als politieauto voor in de stad of dorp is ideaal. Meer dan snel genoeg om zo’n beetje alles bij te kunnen houden en ook praktisch. Voor achtervolgingen buiten de steden kunnen de Audi’s het dan overnemen. Klinkt niet gek toch?

Fotocredit: Jeremy Baldwin via LinkedIn