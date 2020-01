‘Hamilton wil nog vijf jaar bij Mercedes blijven’

Tot je veertigste achter het stuur blijven?





Formule 1 wordt – net als de meeste topsporten – gezien als een young man’s game. Als je pas op je dertigste besluit om mee te gaan doen aan het hoogste niveau, ben je eigenlijk al te laat. Inmiddels is levende en racende legende Lewis Hamilton ‘al’ 35 jaar en dus niet meer piepjong. Het is dan ook nog de vraag hoe lang hij mee wil doen. Papa Hamilton zei in november nog dat Lewis vijf of zes seizoenen door kan gaan, kennelijk deelt Lewis die mening ook.

Het Italiaanse Corriere dello Sport schrijft volgens Racingnews365 namelijk dat Hamilton een contract van 4 á 5 jaar wil. Eerdere geruchten gingen nog uit van een verlenging van twee jaar. Je zou denken dat Hamilton daartegenover wat minder geld vraagt, maar niets is minder waar. Zijn vraagprijs is omhoog gegaan van 40 miljoen naar 60 miljoen euro. Een duur contractje, dus.

In ruil voor dit exorbitant voorstel, zou Hamilton bereid zijn om zichzelf ook na zijn carrière als F1-coureur te verbinden aan Mercedes. Denk aan marketingsmogelijkheden.

Niet overtuigd

De renstal lijkt nog niet volledig overtuigd te zijn van dit aanbod. Teambaas Toto Wolff geeft namelijk aan dat Hamilton de grootste prioriteit is voor Mercedes, maar dat ze altijd de mogelijkheid hebben om uit een ander te kiezen. Wel zegt hij nog niet naar een andere coureur te willen kijken, tot er duidelijkheid is over de toekomst van Hamilton.

Het team zou wel akkoord willen gaan met 60 miljoen euro per jaar, mits het een tweejarig contract is. Een langer contract is ook prima, maar dan moet het bedrag weer omlaag.

Ferrari

Een vijfjarig contract bij Mercedes zou opvallend zijn, aangezien de renstal onlangs nog openlijk twijfelde aan een langere deelname. ‘We hebben niets meer te bewijzen’, zei Wolff destijds. Het is dan ook geen wonder dat Hamilton de contacten met Ferrari lekker warm houdt…