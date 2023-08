Het is wat. Duizenden wegpiraten in de provincie Utrecht zijn op de bon geslingerd. En flink ook!

Een berichtje van de politie wat ons zeker aangaat. Ze hebben vorige week namelijk flink staan controleren en daarbij zijn duizenden wegpiraten op de bon geslingerd. En dat niet alleen, sommigen raakten hun rijbewijs ook kwijt.

In totaal mochten 44 bestuurders hun roze pasje inleveren omdat ze meer dan 50 kilometer per uur te hard hadden gereden. Best een nette score voor de regionale hermandad, die hun controleposten hadden opgesteld in de provincie Utrecht.

Laten we even met wat kille cijfers komen. De politie heeft in de tweede week van augustus op 59 plekken hun controles uitgevoerd. Dat deden ze met radars, lasers en mobiele videovoertuigen.

In totaal werden ruim 30.000 bestuurders gecontroleerd. Dat leidde tot 2842 overtredingen en dus 44 keer het intrekken van een rijbewijs. Inderdaad, letterlijk duizenden wegpiraten dus die op de bon werden geslingerd.

De pechvogels die hun pasje kwijt zijn geraakt krijgen dat in de meeste gevallen niet zomaar terug. Allereerst moet er een flinke boete worden betaald, maar er kan ook een strafrechtelijke vervolging achteraan komen.

Bovendien moeten ze een EMG volgen en dat staat voor Educatieve Maatregel Gedrag. Naast dat zo’n cursus flink wat tijd kost, mag je er ook financieel voor bloeden. Zo’n EMG kost de wegpiraten namelijk tussen de 800 een 1300 euro. Auw.

Maar goed, if you can’s stand the heat, stay out of the kitchen…