Hardrijdende politiecommissaris krijgt GEEN boete

Een hardrijdende politiecommissaris uit België krijgt geen keiharde straf.

We rijden allemaal wel eens een keer te hard, toch? Dat is heel menselijk. Sowieso met die bizar lage maximumsnelheden is het niet vreemd dat je per ongeluk eens een kleinigheidje te hard gaat.

Maar ja, daar heeft de dienstdoende dienstklopper in kwestie natuurlijk geen boodschap aan. De slingert je op ouderwetse wijze op de bon. En dan heb je mazzel dat er geen vermanende Koos Spee bijstaat om je er fijntjes op te wijzen dat jouw gedrag passend is voor een wegmisbruiker.

Hardrijdende politiecommissaris

Maar hoe zit het dan als je een politieagent bent die te hard rijdt? Nou, daar hebben we een antwoord op! Daar hoef je je namelijk geen zorgen over te maken. Onlangs werd een Belgische politiecommissaris met 109 km/u van de weg geplukt (daar waar 50 km/u toegestaan is). De man was nét klaar met het vieren van zijn afscheid. Enkele van de agenten die een erehaag vormden, hielden hem een paar uur later dan ook staande. Da’s best wel gênant.

Maar dan vraag je je natuurlijk af: wat is de boete dan voor 59 km./u te hard rijden? Normaal gesproken is dat een flinke overtreding. In België is dat ook het geval. De politiecommissaris moest zich verantwoorden voor de politierechter.

Emoties!

De man beriep zich op zijn emoties. Het werd hem allemaal eventjes te veel en zag zijn hele carrière voorbij flitsen. Kortom, alle smoezen die hij zelf 40 jaar heeft mogen aanhoren, kon hij nu botvieren op de politierechter.

En wat blijkt, het heeft gewerkt. De rechter wilde namelijk de onberispelijke reputatie van de oud-commissaris niet besmeuren na een domme actie. De rechter matste hem met een opschorting. Dit betekent dat de commissaris wel schuldig wordt bevonden, maar geen straf krijgt. Dus mocht je te hard willen rijden België, regel eventjes een baantje als politie commissaris.

Via: AD Auto