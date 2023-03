Te hard gereden? Vanaf zaterdag verplichte rijcursus van 800+ euro!

Dat zal je leren, jij notoire hardrijder. Vanaf 1 april krijg je een LEMG cursus voor je kiezen als je gepakt bent voor te hard rijden.

We doen het allemaal wel eens een keertje en dat is te hard rijden. Soms om even een auto in te halen, een andere keer als het niet druk is op de snelweg. Mag het? Nee. Maar of de wereld erdoor vergaat, nee dat is ook niet zo. Maar mensen die veel te hard rijden zijn een gevaar voor iedereen. Hogere boetes helpen daar niet altijd bij.

Hard rijden kan resulteren in een LEMG cursus

De afkorting staat voor ‘Lichte Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer’. Bestuurders die te hard rijden lopen binnenkort het risico op een verplichte cursus over gedrag en verkeer. Doel is om te leren hoe je op een veilige manier deel kan nemen aan het verkeer. Ook met drugs en alcohol in je bloed ben je de sjaak.

De cursus is niet voor iedereen. Het is bedoeld voor de vaak jonge bestuurder die voor de eerste keer een aanzienlijke snelheidsovertreding heeft begaan. Het gaat dan om snelheidsovertredingen vanaf:

50km/u tot 60km/u (zowel binnen als buiten de bebouwde kom) of

30km/u tot 60km/u met een bromfiets, landbouwtrekker of

30km/u tot 60km/u bij wegwerkzaamheden

Maak je het bonter door nog harder te rijden, dan mag je naar een andere cursus. Denk dan aan de cursus gedrag en verkeer (EMG) of een rijvaardigheidsonderzoek.

Kost wat

Tijdens de cursus leert de overtreder wat de gevolgen en risico’s zijn van onverantwoord rijgedrag. Je neemt de cursus af in een groep van 8 tot 12 mensen. De cursus is verplicht. Als je geen rijontzegging hebt, dan mag je wel tijdens deze periode blijven autorijden. Is de hardrijder eigenwijs en komt hij of zij niet opdagen, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van vier uur en een individueel nagesprek. Bijkomend nadeel is dat je zelf voor de cursus moet betalen. De kosten zijn 433,- euro voor de opleggingskosten en 410,- euro voor de uitvoeringskosten.

Best aardig wat geld dus, beter maar gewoon normaal blijven rijden en je zoveel mogelijk aan de maximumsnelheid houden.

Foto: Audi R8 V10 Plus op de snelweg, gespot door @fotografiebenzo