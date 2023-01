Te hard rijden is kindermishandeling, aldus politie

87 km/u te hard te rijden met kleine kinderen is ook niet het beste ouderschap, al is kindermishandeling misschien wat overdreven.

Je hebt altijd mensen die de onweerstaanbare drang hebben om zichzelf in gevaar te brengen. Dat is in principe je eigen keuze, maar het probleem is dat je daarmee vaak ook anderen in gevaar brengt. Nietsvermoedende medeweggebruikers bijvoorbeeld. Of in dit geval: nietsvermoedende passagiers.

Gisteren werd er een 35-jarige man aangehouden die 167 km/u reed op de N210, waar je 80 km/u mag. De beste man reed dus dubbel de toegestane snelheid. Dat is nog tot daaraan toe, maar wat bleek? Er zaten ook twee kleine kinderen in de auto.

Uit het feit dat er kinderen in de auto zaten kun je al afleiden dat deze man niet in het holst van de nacht aan het racen was. Dit gebeurde gewoon gisteren rond vijf uur ’s middags. De lokale politie was op dat moment een lasercontrole aan het houden.

Uiteraard kon de beste man zijn roze pasje meteen inleveren. Dat niet alleen, hij krijgt mogelijk ook Jeugdzorg over de vloer. De politie heeft namelijk een melding gemaakt bij Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens de politie valt dit dus in dezelfde categorie.

Iedereen zal het er over eens zijn dat deze man niet heel verantwoord bezig was. Of de politie voor zoiets Veilig Thuis moet alarmeren, daar valt over te discussiëren. Op Twitter leverde het in ieder geval al wat kritiek op. Maar ja, het motto van Veilig Thuis is wel: ‘Bel Veilig Thuis. Ook als je twijfelt.’ Dat heeft de politie dus ter harte genomen.

Bron: Politie Basisteam Krimpenerwaard