Durf jij: de meest opvallende Tesla Model 3 van Nederland - Autoblog.nl

We kunnen ons niet voorstellen dat er een Tesla Model 3 in Nederland is waar je meer bekijks mee trekt dan het exemplaar van Jordy Dost. Jij kan hem bezitten!

Het is te zien hoe zo’n groot succes de Tesla Model 3 was in Nederland. Je zou bijna kunnen zeggen dat er op elke straathoek eentje staat. Dan kom je toch weer op een al wat ouder probleem uit. Tesla levert de Model 3 maar in vijf kleuren. Drie als je één van die mensen bent die weinig aandurft en een veilige kleur als zwart, grijs of wit kiest.

Bont

Mocht je dus willen opvallen, dan is een Model 3 al niet meer de auto voor jou. Tenminste, de meeste exemplaren van de Model 3. Er zijn eigenaren geweest die hun Tesla een beetje unieker hebben gemaakt. Jordy Dost, eigenaar van JD Customs, is zo’n eigenaar. Als je een bedrijf als JD Customs hebt dan is een auto aanpassen meer regel dan uitzondering, maar met deze Model 3 maakte Jordy het wel heel bont.

De opvallendste

Je loopt met een Model 3 het risico dat je niet meer weet welke van jou is bij bijvoorbeeld een Supercharger. We kunnen je met zekerheid zeggen dat de Tesla Model 3 van Jordy Dost dat probleem compleet elimineert. Het meest opvallend is de meerkleurige wrap, die van voren geel en van achter grijs/zwart is. Verder is er veel met carbon gestrooid: de splitter en skirts, diffusor, achterspoiler, achterklep en frunk zijn allemaal van het materiaal.

R-Zentric

Natuurlijk is er aan de Tesla Model 3 van Jordy Dost meer gedaan dan een wrap. De auto heeft een widebody aangemeten gekregen, een creatie van RevoZport die naar de naam R-Zentric 3R EVO luistert. Omdat standaard Tesla-velgen dan een beetje in het niet vallen, kwam er ook nog een setje velgen van ZITO Wheels bij (type ZF05). Mocht je nou al gelijk afknappen op het feit dat de auto wel errug ver door zijn hoeven gezakt staat: dat is de laagste stand van de instelbare luchtvering (airride). Dit is dus de ‘show’ stand, bij gewoon gebruik kan die een paar centimetertjes omhoog. Handig, anders rijd je bij elke stoeprand of drempel de carbon voorsplitter aan gort.

Kopen

Klinkt dat nou leuk? Je mag de Tesla Model 3 Performance van Jordy Dost kopen! Hij gaat een nieuwe daily driver zoeken en dus zoekt de opvallendste Tesla Model 3 van Nederland een nieuw baasje. Voor de volledigheid: het gaat om een laat model uit 2019 met 8.000 kilometer op de klok. De Performance heeft met 462 pk in theorie de snelheid die bij de looks past, dus daar hoeft het ook niet aan te liggen.

Foto’s en info via Jordy Dost (@jwd) op Instagram.