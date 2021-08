BREEK!!! Model Y in Nederland aangekomen!

De Tesla Model Y is in Nederland gearriveerd!

Eindelijk, het moment waarop we allemaal gewacht hebben is dan eindelijk hier! De Tesla Model Y is in Nederland aangekomen! Het is misschien wel de belangrijkste auto voor de elektrische autobouwer. De Model X en Model S worden op het moment nauwelijks verkocht en hoewel de Model 3 bijzonder populair is, is er ruimte voor mensen die zoiets triviaals als een familie hebben.

De Model Y heeft een paar enorme voordelen. Je hebt een hogere zit bijvoorbeeld. Nog een pré, er is meer ruimte dan in een Model 3. Misschien wel het grootste voordeel is dat je nu daadwerkelijk een vijfde deur hebt. Ondanks dat de Model 3 eruit ziet als een liftback, is het een sedan met een aparte achterklep.

Tesla Model Y in Nederland

Tel daarbij op dat wij in Nederland dit soort vooruitstrevende auto’s heel erg goed kunnen waarderen, en het kan niet anders zijn dan dat het een enorme hit wordt. De Tesla Model Y is pas vrij laat in Nederland, de crossover-achtige was al een tijdje te bestellen in de Verenigde Staten. Het geeft maar aan dat Tesla voorzichtig de productie opschaalt om aan alle vraag te kunnen voldoen.

De eerste Tesla Model Y in Nederland is afgeleverd aan de familie Groenewegen, die in de kleur ‘Pearl White Multi-Coat’ in ontvangst hebben genomen. Heel erg goedkoop is de Tesla Model Y niet. De goedkoopste versie (een witte Model Y Long Range met 19″ wielen een een zwart interieur) kost 65.010 euro.

Aan de andere kant, je krijgt een multi-coat lak met 19″ wielen en ‘lederen’ bekleding standaard. Ook heb je standaard 507 km bereik sprint je in 5 seconden naar de 100 km/u.

Performance

Voor precies 70.000 euro heb je een Model Y Performance in Nederland, die iets minder ver komt (480 km), maar wel in 3,7 seconden de BMW van je buurman eruit rijdt.

Sowieso zijn er maar weinig opties mogelijk. Denk aan Enhanced Autopilot (3.800 euro) en Full Self-Driving Capability (7.500 euro). Goed nieuws voor alle Nederlanders, een trekhaak is achteraf als accessoire te monteren. Scheelt je weer in de bijtelling!