Gelekt: BMW i4 M50 wordt de eerste elektrische M! - Autoblog.nl

Het kan altijd nog sportiever, zo bewijst deze BMW i4 M50 met nog sportievere onderdelen. Dit wordt de eerste elektrische M!

Ook BMW is er hard mee bezig: de elektrische modellen sijpelen binnen. Het begon natuurlijk al vroeg met de i3, daar kwamen recent de iX3, iX en nu ook de i4 bij. De iX is een uniek model, maar de iX3 en i4 kennen wel al als de X3 en 4 Serie Gran Coupé. In ieder geval gaat het bij alle modellen om een model dat in de basis ‘gewoon een BMW’ is. Voor echt sportief spul moet je nog heel even geduld hebben.

Petrolhead

We willen namelijk niet vervelend doen, maar de rasechte aanhanger van het merk dat Freude am Fahren als lijfspreuk had (heeft?), heeft niks aan twee SUV’s, een stadsauto en een sedan. Gelukkig heeft BMW voor de echte liefhebber ook het één en ander in het verschiet. Er komt naar verluidt een nogal bizarre, 1.300 pk sterke iM2, maar eerst is het de beurt aan iets eenvoudigers. De i4 M.

i4 M50

De aankomende BMW i4 M50 wordt de eerste elektrische M. Hoe hij er ongeveer uit komt te zien was al bekend, maar nu duikt er een plaatje op van wat waarschijnlijk deze extra sportieve elektrische M is. Dat valt te zien aan de sportievere velgen, aerodynamische spiegels en natuurlijk de letter M in de grille. We kijken hier min of meer naar de elektrische BMW M3 en/of M4 (G80/G82).

530 pk

De specs van de BMW i4 M50 waren al bekend, het gaat namelijk om 530 pk die de elektrische vierdeurs coupé over vier wielen verdeelt. De sprint naar 100 moet daarom ‘onder de vier seconden’ blijven. Niet slecht, maar er zijn elektrische auto’s die het nog veel bonter maken.

De afbeelding was iets te vroeg, want de BMW i4 M50 staat op de planning voor 1 juni. Dan worden ook alle details bekend en hoe veel je mag achterlaten bij de BMW dealer.

Met dank aan Hans voor de tip!