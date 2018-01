Durf jij de snelweg op met deze straatlegale kart?

Rijd je in ieder geval niet in dat grauwe leaseblik.

Het lijkt een regelrecht recept voor de dood, maar dat weerhield een stel megalomane creatievelingen niet om deze gemotoriseerde skelter klaar te maken voor de openbare weg. De kart lijkt niet direct de beste optie voor woon-werkverkeer, maar mag van de overheid wel degelijk de straat op. Wie durft, mag hem meenemen.

Ondanks zijn legale status bleek hij zelfs voor de eigenaar geen ideaal vervoersmiddel te zijn. Volgens de advertentie heeft hij sinds 2011 slechts 370 kilometer achter de rug. De teller spreekt dit tegen, door een stand van 356 kilometer weer te geven. Echter zijn dit kleine details, die ons afleiden van de belangrijkere vraag: waarom?

De advertentie zelf geeft hier niet veel opheldering over, dus laten we het speculeren aan jullie over. Wat we wél weten is dat de kart wordt aangedreven door een kleine 96cc (100cc volgens de advertentie) tweetaktmotor die goed is voor 8 pk. Niet bijster veel, maar het zou in de praktijk genoeg moeten zijn om je tot de 90 km/u te brengen. Oftewel, snelwegterritorium! Daarbij is het dragen van een helm niet eens verplicht, als je je riem gewoon draagt. Jezelf zichtbaar maken doe je met behulp van de (werkende) verlichting en richtingaanwijzers. De verkoper wil er 1.750 euro voor hebben.

De ware hardcore Autoblog-lezer zal hem overigens misschien wel herkennen. Meer dan tien jaar geleden schreven we al eens over een vergelijkbaar exemplaar. Als we de RDW mogen geloven rijdt deze nog steeds op de weg.

Met dank aan Robbert voor de tip!