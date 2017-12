Waarom bestaat woon-werkverkeer eigenlijk nog?

In plaats van babes een keer een hersenkraker op de vrijdagavond.

Als je ’s ochtends weer eens aansluit in het traag bewegende lampenspel op de snelweg, vraag je je misschien weleens af ‘waarom doen we dit eigenlijk met zijn allen?’. Het kost tijd, het zorgt voor stress, het kost geld. Oké, het klimaat wordt er wel wat aangenamer van qua temperatuur, maar is dat de moeite waard? Op zich is die gedachte niet nieuw. Wijlen toekomstgoeroe Norman Macrae stelde zichzelf de vraag al in 1975.

We stonden destijds aan het begin van de digitalisering van de samenleving en Macrae voorspelde dat deze alles grondig zou veranderen. Dat niet alleen, hij zette in detail uit hoe dat zou gebeuren. Op veel punten kreeg Macrae gelijk, maar een aspect van zijn voorspelling is tot op heden niet uitgekomen. De glazenbol-kijker verwachtte dat er een ontstedelijking zou plaatsvinden door de moderne communicatiemiddelen die de nieuwe techniek ons te bieden had. Face-to-face contact om zaken te doen zou daardoor immers steeds minder noodzakelijk zijn.

Maar wat zien we inmiddels gebeuren in ons eigen land en andere landen: mensen trekken massaal naar ‘de grote stad’. Hoewel de meeste werknemers hun arbeid prima thuis zouden kunnen uitvoeren in onze ‘kenniseconomie’, staan grote bedrijven er nog steeds op glazen paleizen te bouwen in dichtgepropte steden. In ‘Murica komen giganten zoals IBM en Honeywell zelfs terug van hun thuiswerk-programmas en ‘dwingen’ ze hun werknemers om weer naar kantoor te komen.

Potentiële verklaringen voor deze volte face zijn bijvoorbeeld te vinden in het principaal-agenttheoriemodel. Kort door de bocht: de gedachte is dat je harder werkt als @autoblogger je baas fysiek op je vingers kijkt, omdat hij (2017: m/v) wat beter je werkzaamheden kan controleren. Uiteraard geldt dat voor sommige noeste arbeiders zoals ondergetekende niet, maar voor de rest van jullie allemaal wel. Je weet wie je bent.

Tevens stellen sommige studies (link) dat face-to-face samenwerken in groepen leidt tot betere resultaten dan samenwerken via emails in het geval van complexe taken. Het idee is dat de spontaniteit verhoogd wordt door middel van ‘echte’ menselijk interacties. Emoties met elkaar delen et cetera. Kumbaya!

Maaaaarrrr…Als je fan bent van de ronkende leus ‘survived another meeting that should’ve been an email’, dan is er mogelijk goed nieuws: Virtual Reality. Jeremy Bailenson, een hotemetoot van Stanford University, hoopt dat epische VR-techniek de doorbraak zal vormen om mensen social presence te geven, zelfs als ze niet fysiek maar slechts als avatar aanwezig zijn in een ruimte.

Het probleem dat de huidige technologie een groot deel van onze nonverbale communicatie niet over kan brengen, kan daarmee een ding van het verleden worden. Uit een studie (link) blijkt namelijk dat we op een levensgetrouwe avatar van iemand ongeveer net zo reageren als op een echt mens.

Wellicht kan de ontstedelijking decennia na Macrae’s voorspelling door virtuele realiteit dus alsnog geschieden. Geen files meer! Als ik virtuele munten had zou ik vast wat grond kopen in Limburg, Zeeland en Groningen…(via citylab)