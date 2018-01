“We willen weer 26 auto’s op de Formule 1-grid zien”

Eens, of oneens?

In een interview met Autosport heeft Formule 1-legende Nigel Mansell zijn ongezouten mening weer eens laten galmen. De Brit is absoluut niet te spreken over de huidige stand van zaken en heeft met name moeite met de hoeveelheid het gebrek aan competitie.

Volgens Mansell zou de Formule 1 er dan ook goed aan doen als er weer, net als vroegâh, méér auto’s op de startgrid zouden verschijnen. Dat is natuurlijk geen makkelijke taak, maar het zou de koningsklasse een stuk interessanter maken.

Dat er niet zoveel teams in de Formule 1 zitten zou volgens hem overigens niet zo’n groot probleem zijn als er meer afwisseling was tussen de coureurs. Mansell ziet echter dat de carrières van de mannen tegenwoordig bijna tweemaal zo lang zijn *kuch* Raikkonen *kuch* als in zijn tijd. Sinds de auto’s veiliger zijn geworden en coureurs niet constant uitvallen met blessures, of zelfs overlijden, is er bijna geen ruimte voor nieuw talent om door te stromen. Ontzettend zonde, denkt Mansell, want talent is er nu juist in overvloed.

De Formule 1 heeft sinds de komst van Haas in 2016 geen nieuw team meer mogen begroeten. Sterker nog, in 2010 zagen we voor het laatst een influx van nieuwe kleuren, toen zowel HRT, Virgin als Caterham hun introductie tot de sport maakten.

Hoewel het hen niet ontbrak aan ambitie, bleken het niet meer dan achterblijvers. En juist dit is een beetje het dwarse aan Mansell’s mening. Meer auto’s op de grid betekent immers niet per se meer concurrentie aan de top. De kans is veel groter dat meer auto’s op de grid zal resulteren in een hele hoop achterblijvers, waaraan weinig tot geen aandacht wordt geschonken. In dat geval is niet meer dan opvulling en, vooral voor het team, geldverspilling.

Het enige dat we kunnen doen is hopen dat Liberty Media gaat knutselen met de financiële kant van de Formule 1, zodat het voor meer partijen aantrekkelijk wordt om het überhaupt een kans te geven. Wie weet zal dit, in combinatie met het nieuwe motorenreglement van 2021, zorgen voor een influx aan teams. Tot die tijd kunnen we niets anders doen dan dromen.