Duurste Honda Accord van Nederland kost €17.950 - Autoblog.nl

De duurste Honda Accord van marktplaats is tevens de gaafste!

Toevallig waren @jaapiyo en ondergetekende in een verhitte discussie verwikkeld. Zijn overtuiging is dat achterwielaandrijving zaligmakend is in alle gevallen, terwijl ik denk dat er voldoende voorwielaandrijvers zijn die beter zijn dan hun achterwielaangedreven concurrenten.

En ja, de goedlachse Brabander heeft een punt, want er is geen enkele voorwielaandrijver in de klasse van de Ferrari 812 Superfast en ook Max Verstappen heeft ‘premium’ achterwielaandrijving. Maar zeker in de lagere prijssegmenten zijn de auto’s met RWD zeker niet altijd beter en zijn er ook hele puike auto’s met voorwielaandrijving.

Duurste Honda Accord van Nederland

Wat dacht je van de duurste Honda Accord van Nederland? Uiteraard is het niet zomaar een gewone Accord 2.0i LS of zo. Welnee, het is een witte raaf n de vorm van de Honda Accord Type-R. De auto heeft er al 176.906 kilometers op zetten. Dat lijkt een hoop voor het geld, maar de auto komt uit 1999. Dus na 21 jaar mogen er wel een paar kilometers opstaan, toch? Gemiddeld genomen is het nog iets meer dan 8.000 km per jaar. Sowieso, de meeste Type-R’s hebben vaak veel meer kilometers erop zitten, simpelweg omdat ze nauwelijks kapot gaan.

De Accord Type-R is een zeer zeldzame auto. Er zijn er destijds 1.980 van gebouwd. Daarmee is het op de NSX Type-R NA2 de meest zeldzame Type-R. Leuk weetje: ondanks dat Honda Japans is, werd deze generatie Accord Type-R (generatie ‘CH1’) daar nooit geleverd. In Japan had je wel de ‘Accord Euro-R’ (generatie ‘CL1’), die weer niet in Europa geleverd werd… De motor is wel gelijk. In beide gevallen ligt er namelijk een ‘H22A7’-motor in, een 2.2 liter viercilinder met VTEC die erin kikt. Het maximum vermogen in Europa was 212 pk (in Japan leverde de motor 220 pk) en 222 Nm.

Besturing

Maar de motor was niet eens het hoogtepunt destijts. Dat was de wegligging en de besturing. De stuurinrichting was briljant: precies, veel gevoel en niet te zwaar of te licht. In zijn klasse was dat ongehoord, een Porsche 996 kwam in de buurt, maar was een compleet andere (en duurdere) auto. Het onderstel werd aangepast met andere veren en dempers. Daarnaast waren er nieuwe remmen (met twee zuigers), een sperdifferentieel en aangepaste sportuitlaat met twee eindpijpen.

Ook had de Accord Type-R unieke 17″ velgen. In het geval van een Championship White-exemplaar (zoals deze) waren de velgen ook in die kleur gespoten. Je kon ‘m zelfs met enorme spoiler bestellen. Dat staat eigenlijk nog wat beter. Die zit niet op deze auto geschroefd, maar zit wel bij de koop inbegrepen. Bonus: het is een origineel Nederlandse auto.

Interesse? Bekijk hier de Honda Accord Type-R advertentie op Marktplaats!