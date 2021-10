Nieuwe Civic Type-R wordt absolute verkoophit

Althans, als we de comment-secties op het internet mogen geloven gaat iedereen de nieuwe Civic Type-R kopen.

Jarenlang was er kritiek op Japanse automerken. Die zouden namelijk veel en veels te braaf zijn. Met name als het gaat om exterieurdesign. Een Nissan Almera concurreerde met zowel de Toyota Corolla als drie potten Advil PM-slaappillen.

Sinds de FN2-generatie (in 2007) gooide Honda het roer rigoureus om. In plaats van een rijdend chloroform koos men voor een rijdende space shuttle. De generaties erna waren eveneens bijzonder gewaagd qua design. In het geval van de snelle Type-R-uitvoeringen ging men daar zelfs flink overheen.

Spannend

Zelfs voor de autoliefhebbers die het spannend genoeg kon zijn, was de Civic Type-R wel heel spannend. Nu paste dit uiterlijk heel erg god bij het karakter van de Civic Type-R. Maar Honda gaat het binnenkort anders doen. Nog niet zolang geleden werd de nieuwe Honda Civic aangekondigd en daarbij konden we al concluderen dat ‘ie een stuk minder spannend was dan voorheen.

De Type R zal aanzienlijk dikker zijn dan de wat saaiere standaarduitvoering. Echter, zo buitenissig en buitenaards als zijn voorganger wordt ‘ie overduidelijk niet. Wel krijg je bepaalde herkenbare items, zoals een enorme achtervleugel en drie vuistdikke uitlaten aan de achterzijde. Daarbij is ook duidelijk dat de middelste uitlaat net even ietsje dikker is. Ook zijn er dikke bumpers en verbrede wielkasten. De nieuwe Civic Type-R zal dus absoluut geen muurbloempje zijn.

Techniek Nieuwe Civic Type-R

Qua techniek is het nog eventjes koffiedik kijken. We weten wel dat de nieuwe Civic Type-R de laatste Honda zal zijn met enkel en alleen een verbrandingsmotor. In tegenstelling tot concurrent Toyota zet Honda volledig in op elektrificatie. De motor zal een doorontwikkeling zijn van het huidige model. Een 2.0 VTEC Turbo met meer dan 300 pk en 400 Nm, grote remmen, sperdifferentieel en compleet herzien onderstel.

Dus al het goede, gecombineerd met een iets subtieler koetswerk. Er is dus in de commentsectie geen enkele reden om nu níet een CTR te kiezen. We verachten dan ook dat de auto een enorme verkoophit gaat worden.

De onthulling van de nieuwe Civic Type R staat gepland voor 2022.