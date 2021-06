Max Verstappen verwacht geen crash met Lewis Hamilton - Autoblog.nl

Max Verstappen denkt dat er geen crash met Lewis Hamilton zal komen.

Na het snoozefest van Monaco, belooft het vandaag weer een spannend middagje F1 kijken te worden. Het stratencircuit van Bakoe staat inmiddels bekend als een baan die terugslaat. Hoewel de race pas vier keer verreden is (één keer als de Europese Grand Prix), zijn er al best veel spannende F1 momenten geweest in Bakoe. En de kans is aanwezig dat er daar vandaag weer een paar bijkomen. Na de incidentvolle kwalificatie van gisteren, hebben we namelijk een interessante gridvolgorde te pakken.

Onze held Max Verstappen moet daarop de derde stek innemen. De favoriet voor pole moest zijn meerdere niet alleen erkennen in zijn oude kart-frenemy Charles Leclerc, maar pijnlijk genoeg ook in zijn grote titelrivaal Lewis Hamilton. LH44 start dadelijk als tweede, met MV33 dus direct in zijn nek daarachter. Sommige lieden, zoals McLaren teambaas Zak Brown, hebben na de eerdere gevechten tussen Max en Lewis dit jaar een klapperrrrrrrr voorspeld. Max Emilian geeft in gesprek met niemand minder dan de BBC echter te kennen dat hij niet verwacht dat het zover komt:

I think we’re both experienced enough to avoid these kind of things. Of course, you want to beat each other, but you do have respect each other on track. You race fair and square. Then the best one, at end of the day, will win.

Max Verstappen, racet het liefste eerlijk en vierkant