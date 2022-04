Duurste kentekenplaat in Dubai bijna 9 miljoen

De duurste kentekenplaat met het kenteken AA8 heeft op een veiling voor het goede doel omgerekend bijna 9 miljoen euro opgeleverd.

Deze week vond in Dubai voor de tweede keer de “Most Noble Numbers” veiling plaats. De opbrengst van de veiling is voor het goede doel, het ‘1 Billion Meals Initiative’, dat als doel heeft de allerarmsten op de wereld van voedsel te voorzien.

De filantropen kwamen samen in het Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi en konden naast het bieden op vier kentekens ook bieden op speciale telefoonnummers.

Duurste kentekenplaat

Het kenteken met het laagste nummer bleek zoals verwacht het meest populair. De plaat met AA8 ging voor bijna 8,7 miljoen euro over de toonbank. Die AA daar kijken ze overigens liever niet naar, dat is een standaard. Het gaat om die 8, een ééncijferig kenteken dus. Platen met de nummers F55 en V66 leverden ook nog dik een miljoen euro op en Y66 tikte net de miljoen niet aan. Inclusief de telefoonnummers was de opbrengst dik 13 miljoen in totaal en daar kun je heel wat maaltijden voor kopen.

Emiraten

Ze kunnen er wat van in de Verenigde Arabische Emiraten. Elk Emiraat verzorgt zijn eigen kentekens, dus de veiling kan de Emiraten rond. In Abu Dhabi was de opbrengst voor het kenteken 2-2 bijna 6 miljoen euro. Allemaal voor hetzelfde goede doel.

Overigens halen ze dit trucje in de VAE vaker uit. Bijzondere kentekens zijn daar altijd duur betaald! Misschien een goede oplossing voor het gat in de begroting voor dit kabinet?