Max Verstappen wint bij hoge raad

Max Verstappen versus online supermarkt Picnic: Rechtszaak moet over, aldus de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft Max Verstappen in het gelijk gesteld in een inmiddels al lang lopende procedure tegen de websuper Picnic. Picnic zette voor een commercial een lookalike van Max in en dat pikte hij niet. Het gerechtshof bepaalde eerder nog dat de online grootgrutter de lookalike gewoon mocht gebruiken, maar de Hoge Raad zet een dikke streep door die uitspraak.

Een langlopende zaak inmiddels die draait om een Facebook campagne uit 2016 waarin de super gebruik maakte van een lookalike van onze Max die al een sponsordeal heeft lopen met die andere, gele supermarkt. Ze zetten het filmpje online een dag nadat een commercial van Jumbo op televisie te zien was. Die dus met de enige echte Max. Dus spanden Verstappen en Jumbo een rechtszaak aan, die ze ook wonnen. Picnic ging weer in hoger beroep en dat werd in het voordeel van Picnic beslist.

Rechtszaak opnieuw

De Hoge Raad heeft nu dus geoordeeld dat onlinesuper Picnic wel degelijk de regels heeft overtreden en dat het facebook filmpje met de lookalike van Max Verstappen wel degelijk een portret is. Het argument dat de kijker wel weet dat het hier een lookalike betreft gaat niet op volgens de Hoge Raad. De zaak is terug verwezen naar het Gerechtshof in Den Haag.