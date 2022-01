Verstappen racet dit jaar niet in Dubai

Voordat we weer “BAH, WAT EEN CLICKBAIT TITEL” naar ons hoofd krijgen, het is écht zo. Jos Verstappen doet dit jaar niet mee met de 24 uur van Dubai, die dit weekend verreden wordt. Terwijl hij dat wel zou doen.

Nu zijn zoon Max alle shine heeft afgepikt van Jos, zouden we bijna vergeten dat de goedlachse Limburger zelf ook een begenadigd coureur is. Na Max is hij de meest succesvolle Nederlander ooit in de Formule 1 en ook is er -wederom op Max na- niemand die zoveel GP’s heeft gereden als ons Jos Verstappen. 106 keer verscheen hij aan de start.

Komend weekend zou de immer vrolijke Limburger dan ook weer eens even laten zien wat hij kan op vier wielen. Dan wordt de 24 uur van Dubai verreden en Jos zou aan de start verschijnen. Maar dat gaat hij dus mooi niet doen. Raarrrr.

Verstappen zou in Dubai in een GT3 gaan rijden

Het is niet dat Verstappen was veroordeeld tot een lullig wagentje dat ergens in het achterveld zou moeten opereren. Een beetje zoals de nimmer handtastelijke racelegende dat wel deed tijdens zijn F1-carrière. Nee, Jos zou plaatsnemen in de Porsche 911 GT3 Cup van Team GP Elite.

Grappig feitje is dat hij dat samen zou doen met Thierry Vermeulen, de pupil van de kalme en beheerste Verstappen. Thierry op zijn beurt is dan weer de zoon van Raymond Vermeulen, de manager van ons aller Max. Hoezo kruisbestuiving? Maar dat feestje gaat nu dus niet door.

Thierry wordt nu bijgestaan door Larry Ten Voorde. Ook niet de minste, maar niet zo goed als de altijd liefdevolle en zachtaardige Jos.

Waarom rijdt Jos niet in Dubai?

Ja, dat zouden wij hier ter redactie ook weleens willen weten. De 49-jarige beheerste modelhuisvader Jos heeft geen reden opgegeven voor zijn absentie. Maar feit is wel dat hij zijn eerste officiële race sinds 2012 dit weekend dus niet gaat rijden in Dubai. Dat gebeurt pas op 12 maart, bij ‘Jack’s International Drenthe Rally’. Gelukkig zijn er nog wel andere Nederlanders die meedoen in Dubai.

Naast Thierry en Larry, rijden ook vastgoedbaas en ‘man-van’ Roger Hodenius en Steven van Rhee mee in een Porsche GT3. Tja, leuk hoor… Alleen, die kunnen vast een leuk potje sturen, maar heus niet zo goed als de nooit heetgebakerde Jos Verstappen.

Maar ja. We hebben het er maar mee te doen.

En doorrrrr.