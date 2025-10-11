Nissan blaast nieuw leven in legendarische Skyline GT-R!

Een van de beste (en zeldzaamste) Skylines gaat weer in productie!

Ieder jaar gebeurt hetzelfde en ieder jaar trappen we er weer in. Na de grote aankondigingen en presentaties voor de autobeurzen in Brussel, Goodwood en München is het nu de beurt aan Tokio. Eén is daarbij zeker: de Japanse autofabrikanten zijn aanwezig. Nissan is er ook en trekt een geweldig konijn uit de hoge hoed.

In de vooruitblik op de Japan Mobility Show (JMS) deelt Nissan wat er bij de stand van het merk te zien is. Je kunt er ruiken aan de nieuwe Leaf en Patrol, maar er komt ook een liefhebbershoekje. Nissan deelt pardoes dat de geweldige Skyline 400R opnieuw in productie gaat!

Nieuwe 400R

De informatie die we nu hebben is erg dunnetjes. We weten dat het model, de Nissan Skyline 400R Limited Edition gaat heten en dat is al heel wat. Tevens deelt Nissan: ”We tonen de 400R Limited, een speciale editie gebaseerd op de populaire 400R, waarvan er slechts 400 exemplaren worden gebouwd.”

400 klinkt als een klein productieaantal, maar voor de 400R zijn dat er gigantisch veel. Laten we eerst even in de geschiedenis van de 400R duiken. Het zijn de jaren ’90 waarin Nissan nog net dat extra beetje pit uit de vierde generatie Skyline GT-R (R33) wil halen. Natuurlijk wordt daar Nismo voor ingeschakeld.

De motorsporttak gaat helemaal los De motor was een unieke specificatie van de RB26DETT, de door REINIK ontwikkelde RBX-GT2, die is omgebouwd tot een 2,8-liter zes-in-lijn. Het resultaat: 400 pk, een 0-100-tijd van zo’n vier seconden en een topsnelheid boven de 300 km/u. Waanzin.

Omdat het een Skyline is staat de 400R ook zijn mannetje in de bochten. Nismo monteert dempers van Bilstein, verlaagt het onderstel met 30 millimeter en zet er grotere remmen op. De 400R is te herkennen aan zijn badge uiteraard, maar ook aan de geleende Skyline GT-R LM-motorkap en spoilers. Oh, en natuurlijk aan de toffe stickers op de flanken.

Hoe ziet de nieuwe 400R eruit?

We hadden het over de productie. Tussen 1996 en 1998 rollen er slechts 44 400R’s uit de Nissan-fabriek. Daarmee is het productieaantal van de 400R Limited dus enorm. Het is overigens niet de eerste keer dat Nissan de 400R nieuw leven wil inblazen. Op de JMS van vijf jaar geleden kregen we de Skyline 400R Sprint Concept te zien. Zoals de naam (en de render) al verklapt, is het een showauto. Hoe de 400R Limited eruit komt te zien, is nog even afwachten.

Deze keer komt er dus echt een nieuwe Nissan Skyline 400R die ook echt in de verkoop gaat. De prijzen zijn uiteraard ook nog onbekend, maar die kunnen flink uit de klauwen lopen. Het laatste woord is aan Nissan: ”Meer details worden naar verwachting bekendgemaakt op 27 oktober, vóór de opening van JMS.”