Voor minder dan € 10.000 kun jij een Skyline Nismo kopen op Marktplaats

En ook nog eens met een V6!

Nissan gebruikt de sportdivisie Nismo tegenwoordig in Europa vooral om anti-sportieve modellen iets aantrekkelijker te maken. Kijk maar naar de Juke en Ariya. Toffe modellen als de Nismo Z en Skyline GT zijn hier niet te verkrijgen. Tenminste, via de officiële kanalen niet. Je kunt natuurlijk ook zelf een dikke Skyline Nismo kopen in het buitenland en hierheen halen, al is dat wel een dure hobby.

Wat je ook kunt doen, is een jaar of twintig wachten totdat er een Japanse occasion op Marktplaats verschijnt. Dat gebeurt nu met een Nissan Skyline 350 GT Nismo uit 2004. Een liefhebber haalde de coupé in 2016 naar Nederland. Nu mag de Japanner de deur uit voor een leuk bedrag.

Nissan Skyline 350 GT

De Skyline 350 GT is één van de vele modellen in de Skyline-bloedlijn. Het model maakt onderdeel uit van de elfde generatie (V35) Skyline en was in Japan te koop als coupé en sedan. Onder de motorkap ligt de veelgebruikte VQ35DE-motor die je ook in de 350Z tegenkomt. Ook op ons continent is de aandrijflijn (in aangepaste vorm) te vinden in verschillende Renault-modellen, zoals de Vel Satis. Sexy!

De krachtbron is een 3,5-liter V6 die 281 pk en 363 Nm naar de achterwielen stuurt. Aan pit dus geen gebrek in het coupeetje van nog geen 1.600 kilo. Schakelen gaat vanzelf dankzij een vijftrapsautomaat. De Nissan Skyline 350 GT Nismo maakt gebruik van een multi-linkophanging.

De Nissan die te koop staat op Marktplaats

Het exemplaar dat we online vinden, is natuurlijk origineel Japans. Vandaar ook dat het stuur aan de rechterkant van de cabine zit. Volgens de verkoper is de occasion ”nagenoeg smetteloos” en kun je hem zien als een 350Z met vier stoelen. De Nismo zit nog lekker in zijn zilverenkleurige metallic-lak. Het interieur wordt gedomineerd door de veloursbekleding. Fijn: de originele vloermatten zitten nog in de auto.

Vanbuiten zien we de originele sportuitlaat met dubbele pijpen en 19-inch sportvelgen. De lampjes voor zijn Xenonkoplampen terwijl het achterlicht al led-verlichting is. Ik zou het ontwerp niet mooi willen noemen, maar bijzonder is het absoluut. Van voren oogt hij braaf terwijl de achterkant al wat stoerder kijkt door de dubbele uitlaat en de Nismo-badge. En zeg nou zelf: zo’n Skyline-naamplaatje onder het Nissan-logo maakt hebberig.

De Japanse Skyline Nismo staat te koop bij een dealer in Alphen aan den Rijn. Hij vraagt € 9.999 voor de occasion op Marktplaats. Twijfel je? Lees dan het tekstje onder de kentekenplaat: ‘Life is too short to drive boring cars’.