Echte Fast & Furious Supra onder de hamer - Autoblog.nl

Deze Fast & Furious Supra heeft niet in één, maar twee films zijn opwachting gemaakt. En nu kan ‘ie de jouwe zijn.

Het is toch altijd gaaf als je een stukje Hollywood kunt bezitten. Helemaal als het om een auto gaat. In dit geval gaat er een Fast & Furious Toyota Supra onder de hamer. Het gaat hier om een exemplaar dat daadwerkelijk te zien is geweest in de films.

Voor een film worden altijd meerdere exemplaren van een auto nagemaakt. Voor het geval er eentje kapotgaat in een stunt of wat dan ook. Zo bestonden er van de Toyota Supra in de allereerste Fast & Furious meerdere exemplaren. Niet allemaal werden ze gebruikt, maar deze wel.

Dit exemplaar is gebruikt voor meerdere exterieur- en interieurshots in The Fast and Furious (2001) en 2 Fast 2 Furious (2003). De achtervolging op Johnny Tran in The Fast and Furious met Brian O’ Conner achter het stuur is bijvoorbeeld gedeeltelijk gefilmd met dit exemplaar. In de film 2 Fast 2 Furious was het de auto van Slap Jack, te zien in de eerste straatrace. Aangezien het exterieur en het interieur belangrijk was, is de motor bij deze auto nooit aangepakt. Het is een standaard 2JZ-GTE 3.0-liter zes-in-lijn, gekoppeld aan een 4-traps automaat.

De auto werd uiteindelijk verkocht en toen heeft de eigenaar besloten het model weer de looks te geven van de Supra in de allereerste Fast & Furious film. In juni zal in Las Vegas tijdens een Barret Jackson veiling deze Fast & Furious Supra geveild worden.

Met dank aan Koos voor de tip!