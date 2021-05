Maak indruk en pimp je Stellantis bedrijfswagen - Autoblog.nl

Het pimpen van je Stellantis bedrijfswagen brengt een aantal voordelen met zich mee. Ten eerste, je herkent je bus meteen op het parkeerterrein!

Tegenwoordig moeten we geen PSA meer zeggen, maar Stellantis. En met de komst van FCA is nu ook de Fiat Ducato onderdeel van het concern, dat ooit helemaal Frans was. Voor de Stellantis bedrijfswagen heeft de Duitse tuner Irmscher nu een setje velgen bedacht.

Stellantis bedrijfswagen

Het gaat hier om Irmscher Van Systems, de tak die zich bemoeit met bedrijfswagens en campers. Van het compleet ombouwen van voertuigen tot het simpel wijzigen van de velgen. Het kan allemaal. Voor de Fiat Ducato, maar ook de Peugeot Boxer and Citroën Jumpy, heeft Irmscher Van Systems een nieuw 18-inch velgdesign ontworpen. Nu nog een puike bedrijfswagen inrichting erbij en klaar is kees.

Mocht je 18-inch nu wat teveel van het goede vinden voor je Stellantis bedrijfswagen, dan heeft de Duitse tuner ook nog alternatieven voor je in maten 16- en 17-inch. Volgens Irmscher ziet het er niet alleen beter uit, maar komt het ook de rijeigenschappen van de bus ten goede. Alsof je deftige bochten in de Alpen gaat aanvallen met je bestelbus. Ach, alles voor de looks hè.