Een Audi RS3 bijzonder maken doe je zo

Het zit 'm in de details.

Sommige Audi RS-modellen zijn nu niet bepaald heel erg zeldzaam. Wil je opvallen met je RS dan kun je bijvoorbeeld een kek kleurtje kiezen, of de auto een wrap aanmeten. Er zijn ook tuners die met het interieur van je auto aan de gang gaan. Via deze weg maak je de Audi pas ├ęcht bijzonder en het kan er nog vet uitzien ook.

Deze interieur-metamorfose is het werk van Neidfaktor. De RS3 in kwestie werd getransformeerd en kreeg een volledige alcantara binnenkant met carbon details. De tuner koos ervoor om de kleur van de schijfremmen terug te laten komen in het interieur. Als dit niet je smaak is, dan kun je uiteraard voor een andere tint kiezen.

Onder andere het dashboard, het stuurwiel, de deurlijsten en het plafond zijn van alcantara. Wie geen fan is van het spul heeft dus niets te zoeken in deze RS3. Dat ze bij Neidfaktor letten op details is af te zien aan de ventilatieroosters. De groene tint is zelfs hier op nauwkeurige wijze verwerkt. Het interieur op deze wijze door de tuner laten ombouwen kost ongeveer 15.000 euro.