Deze automerken zijn het goedkoopst om te onderhouden, Europeanen duur

Uit een onderzoek blijkt wat de goedkoopste en de duurste automerken zijn om te onderhouden. Spoiler alert: de Duitse premiums doen het niet best.

Als petrolhead ben je er meestal niet echt mee bezig; onderhoudskosten. De auto is immers je vriend en niet je vijand. Design, power, luxe, sturen, dat zijn de belangrijke zaken. Onderhoud moet je op de kin opvangen. Hoe pijnlijk het ook kan zijn.

Voor de gemiddelde autokoper, lees een leasemaatschappij, is het echter een ander verhaal. Zij gaan vooraf natuurlijk inschatten wat het allemaal kost om de vloot rijdend te houden. Daarbij spelen juist de saaie zaken een hoofdrol; onderhoud en afschrijving. Het is de reden dat de extreem goede Alfa Romeo Giulia niet van de grond komt. Hoe onterecht ook, durven de conservatieve leasemijen ‘m niet aan voor lage prijzen. Ironisch, want de Giulia blijkt gemiddeld genomen erg betrouwbaar. En behoudt, mede daardoor, in atypische Alfa-wijze juist heel goed zijn waarde. Veel mensen willen er een ‘met de kop eraf’, maar nieuw zijn (en worden) er weinig verkocht.

In ‘Murica zijn maatstaven en verkoopargumenten gek genoeg een beetje anders dan in Europa. Weinig mensen geven om uitermate zachte plastics. Veel mensen geven om een auto die je niet laat staan in de Death Valley of op een bevroren weg in Montana. Omdat je dan namelijk, best wel eens dood kan gaan. En dan niet op een Porsche 911 widowmakeresque spannende manier. Zodoende zijn onderzoekjes over betrouwbaarheid en onderhoudskosten er extreem populair. Net als de Toyota Camry.

Consumer Reports heeft zo weer een lijstje gemaakt. Ze zochten uit wat een auto kost aan onderhoud in de eerste vijf jaar, in jaar zes tot tien en tenslotte (logischerwijs) in de eerste 10 jaar. Er zijn zoals altijd een paar caveats. Tesla komt namelijk als beste uit de bus, maar men gaat er vanuit dat de accu niet vervangen hoeft te worden. Nu hoeft dat doorgaans de eerste 10 jaar ook niet. Maar misschien wel in jaar 10-15. En dan is het meteen een enorme kostenpost die de auto praktisch total loss maakt. Dus…Lees het hoe je wilt. De toppers over 10 jaar luiden als volgt:

Tesla, 4.035 Dollar Buick, 4.900 Dollar Toyota, 4.900 Dollar @lincoln, 5.040 Dollar Ford, 5.400 Dollar

De floppers zijn louter afkomstig uit UUUUUUUUUIIIIROOOOOOOOOPA. De Duitse premiums mogen Land Rover bedanken dat het bestaat. Anders hadden ze het volledige podium ingenomen. Van meest flop naar iets minder flop:

Land Rover, 19.250 Dollar Porsche, 14.090 Dollar Mercedes, 10.525 Dollar Audi, 9.890 Dollar BMW, 9.500 Dollar

Onderhoud is dus nu wel wat anders dan betrouwbaarheid, want eerder concludeerde Consumer Reports nog dat BMW het betrouwbaarste merk is. Dit is dus waarom die Amerikanen altijd zeggen dat je nooit een tweedehands Duits premium product zonder garantie moet kopen op fora. Wat altijd wel grappig leest, daar in Europa juist iedereen een dikke tweedehands BMW uit Duitsland wil importeren. Waarvan akte.