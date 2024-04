Grand Prix Miami zet streep door fundraiser voor Donald Trump

Volgende week is er weer een F1 Grand Prix in Miami. Maar Deze gaat niet resulteren in gratis geld voor Donald Trump.

Na vijf races strijkt het F1 circus komende week neer in Miami. Daar zal namelijk komend weekend weer een heuse F1 race op het programma staan. Peperdure kaartjes. Celebzzz die paraderen door de paddock en Charles Leclerc tot vreugde van @willeme ‘Chuck’ noemen. Max Verstappen die weer afgetekend wint. Het is allemaal…euhm…best wel afgezaagd inmiddels. Maar, we kijken natuurlijk toch, voor het geval er iets bijzonders gebeurt.

Trump op visite?

En dat was bijna zo geweest, want naar verluidt was de voormalig leider van de vrije wereld van plan langs te komen. Jawel, Donald Trump himself had, tussen alle rechtszaken door, wel even zin in een verzetje. Hij had zijn assistent kennelijk al opdracht gegeven het vliegtuig op te trommelen en af te reizen naar Miami, the city that keeps the roof blazin‘.

Keuzes, keuzes

Wat meegespeeld zal hebben voor de eerste oranje Amerikaanse President ooit, is dat een van zijn vrienden van plan was wat geld voor hem in te zamelen. Nu de miljoenen er met de honderden uitvliegen in het ene (politiek?) proces na het andere, kan de oorlogskas immers wel wat vulling gebruiken. Vooral ook omdat de dominante agenda achter Biden, net als de vorige keer ongetwijfeld weer circa een miljard verzamelt om hun eigen marionet nogmaals verkozen te krijgen.

Als echte luxe betekent dat je keuzes hebt, is Amerika zo’n beetje het armste land ter wereld kennelijk. Achter deur 1, een oranje losgeslagen overte narcist. Achter deur 2, een losgeslagen extreem goed georganiseerd covert narcistisch systeem met een tragische huls van wat lang, lang geleden wellicht een semi-integere man was als uithangbord. Toppie.

WaPo

Maar goed, gratis geld dus in Miami. Het leek een mooi voordeeltje voor Trump, maar het gaat mooi niet door. The Washington Post bericht namelijk dat de organisatie van de race er een stokje voor gestoken heeft:

It has come to our attention that you may be using your Paddock Club Rooftop Suite for a political purpose, namely raising money for a federal election at $250,000 per ticket, which clearly violates the Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix suite license agreement. If this is true, we regret to inform you that your suite license will be revoked, you will not be allowed to attend the race at any time, and we will refund you in full. Miami Grand Prix, zet een streep door het feest en geeft netjes het geld terug

Vastgoed vrindje

Het initiatief om geld op te halen kwam naar verluidt van Steven Witkopff Witkoff. Net als Trump is hij een vastgoedmagnaat met een passie voor golfbanen. Voor zijn nieuwste golfbaan in Miami, de Shell Bay Club, moeten leden 1 miljoen Dollar betalen om lid te worden. Iets om over na te denken als de voetbalclub de contributie weer verhoogt met een paar tientjes.

Fake News

Leden kregen een uitnodiging van Witkoff om 250.000 Dollar neer te tellen om hem per helicopter in zijn suite te vergezellen voor de Grand Prix en ‘Donald Trump te steunen’. Het lijkt erop dat tenminste een van hen echter een spion is voor de WaPo, bolwerk van de linksige blamestream media, door Trump zelf ook wel liefkozend fake news genoemd. Weer een kleine nederlaag voor The Donald dus. Waarvan akte.