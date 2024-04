Max Verstappen heeft 150 miljoen redenen per jaar om Red Bull te verlaten

Max Verstappen wordt werkelijk bedolven onder het geld, mits hij Red Bull Racing gaat verlaten.

De F1 begeeft zich, net als de wereld, in een bijzondere periode. Onrust, conflict, enorme risico’s en enorme mogelijkheden. Bij Red Bull is het gerommel nog lang niet voorbij, al is alle ophef van de eerste races een beetje ‘uitgestorven’. Achter de schermen zijn mensen natuurlijk echter evident niet blij. Je kan zaken wel in de ijskast stoppen en bezweren. Maar zo lang problemen niet met wortel en tak worden aangepakt en uitgesproken, is het wachten totdat de infectie weer opflakkert en al het pus eruit spat.

Nu willen we Max Verstappen en Adrian Newey natuurlijk niet associëren met pus. Deze twee F1 helden zijn immers voor zo ver wij nu weten niet betrokken bij alle ellende en daar dus, als ze al iets zijn, louter benadeelde van. Toch zou het voor beiden onbedoeld wel een heel lucratief kunnen worden. Zo werkt de wereld dan ook wel weer.

Adrian Newey is naar verluidt al een zeer rijke deal voorgesteld door Aston Martin. De verwachting is dat ook andere teams diep in de buidel willen tasten voor de opper-ontwerper. Maar voor Max Verstappen, is men kennelijk pas echt bereid de kruiwagens vol biljetten uit het geldpakhuis te rijden. De Nederlander zou nu bij Mercedes terechtkunnen voor…tromgeroffel…tromgeroffel…150 miljoen per jaar. Honderd-vijftig-miljoen-per-jaar. Honderdvijftig…miljoen…elk jaar dus. Dagobert Duck zou het wel kunnen waarderen.

Nou wisten we natuurlijk al langer dat Max miljardair zou worden in de F1. Maar op deze manier gaat het wel erg rap. Bizar genoeg zou Max dan op dit moment niet eens de best betaalde sporter ter wereld zijn. Cristiano Ronaldo en golfer Jon Rahm verdienen nog meer. Maar met sponsordeals erbij zal Max ook bij hen in de buurt komen.

De zaken zijn volgens verschillende (semi-dubieuze) publicaties zo serieus, dat na de Grand Prix van Miami partijen al aan tafel gaan. Kamp Verstappen zou dan gaan praten met Toto Wolff, Mercedes topman Ola Kållenius en Sir Jim Ratcliffe, de eigenaar van INEOS. Zoals kenners weten is INEOS naast Mercedes en Wolff de derde grote aandeelhouder van het F1 team.

In theorie kan het team het vorstelijk salaris bekostigen. Het salaris van Hamilton valt immers weg (circa 50 miljoen) en daarnaast maakt het team de afgelopen jaren zo’n 100 miljoen per jaar winst. Dat zou dan wel allemaal opgaan aan Max…Maar met Max binnen de gelederen, is de kans aanwezig dat er ook weer nog meer geld binnenkomt. Op de langere termijn moet je daarvoor immers wel blijven winnen.

Naast een bak salaris nu, zou Max ook tot in lengte van dagen aan Mercedes verbonden kunnen blijven als goed betaald uithangbord. Zo kan hij ook als hij 46 is en Jos Fransicus Verstappen-Piquet junior door de opstapklasses loodst nog wat connecties en een steady geldstroom hebben. Nu heb je dat natuurlijk toch wel als je een miljard hebt verdiend om mee te spelen. Maar aan de andere kant, je weet maar nooit met die inflatie.

Enfin, Max wordt dus rijker dan god. Waarvan akte.