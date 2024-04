Autoblog Spot van de Week: Lamborghini Revuelto

De P.C. Hooftstraat verwelkomt een van de allereerste Revuelto’s op Nederlands kenteken.

Een Lamborghini-topmodel met een V12 is voorbestemd een icoon te worden. De Countach is een icoon van de jaren ’80, de Diablo een icoon van de jaren ’90 en de Murciélago een icoon van de jaren ’00. En de Aventador? Die gaat ook een icoon worden.

Big deal

Een opvolger van deze auto’s is dus een big deal. Toch voelt de Revuelto in eerste instantie wat minder speciaal. Misschien omdat er al zoveel varianten van de Aventador zijn geweest. En omdat de Revuelto er uitziet als een nieuwe variant van de Aventador.

Toch heeft de Revuelto ook al de potentie om een icoon te worden. Waarom? Dit is waarschijnlijk de laatste auto in de linie van V12 Lamborghini’s. Dit alleen al is een reden waarom deze auto gekoesterd gaat worden. Is het niet nu, dan wel in de nabije toekomst.

Kleine concessie

Lamborghini heeft al een kleine concessie gedaan door de auto een hybride te maken, maar al het audiovisuele drama is nog aanwezig. De Revuelto ziet eruit als een Lamborghini én klinkt als een Lamborghini.

Uiteraard is de Revuelto sterker dan ooit. De V12 levert al 825 pk en de elektromotor brengt het totaal op 1.015 pk. De Aventador had met zijn 700 pk al ruim voldoende vermogen, maar ja, de pk-wedloop gaat door.

Nederlands kenteken

Iedere spotter staat natuurlijk te popelen om zijn eerste Revuelto te spotten. @dutchstylez kan ‘m al afvinken, want hij wist in Amsterdam een van de allereerste exemplaren op Nederlands kenteken te spotten. Die was uiteraard te vinden in de P.C. Hooftstraat.

Op dit moment staan er vier Revuelto’s op Nederlands kenteken. Daarvan zijn er drie uitgevoerd in oranje (de introductiekleur), terwijl dit de eerste gele is. De Revuelto-eigenaren weten hoe het hoort: een Lambo moet een fel kleurtje hebben.

Hoewel de Revuelto een hybride is valt het prijskaartje absoluut niet mee. Deze auto heeft €649.992 gekost. En daarmee is het nog de goedkoopste van de vier. De oranje Revuelto die al eerder werd gespot kostte €710.157…

Spot van de Week

De Spot van de Week is dus voor @dutchstylez. Heb jij ook iets bijzonders gespot? Upload je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!

Opgelet: je hebt nog tot en met dinsdag om mee te doen aan de Uploterij. We verloten deze maand drie bol.com-cadeaubonnen ter waarde van €250, €100 en €50 random onder de uploaders. Hoe meer je uploadt, hoe meer kans je maakt!

Check alle foto’s van deze Revuelto op Autoblog Spots!