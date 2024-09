Een BMW is de duurste auto om te verzekeren

BMW rijden komt met een prijs, letterlijk, want het zijn dure dingen in de autoverzekering.

De één is met een paar tientjes klaar, de ander moet meer dan 100 euro per maand lappen. Het is maar net welke auto je hebt, waar je woont, hoeveel schadevrije jaren je hebt, hoe laat de zon ondergaat en of er een braderie is aanstaande zaterdag. Al die variabelen zorgen voor grote verschillen per merk.

BMW duurste autoverzekering

Uit een data-analyse van Independer blijkt dat de auto’s van BMW het duurste zijn om te verzekeren. Gemiddeld gezien zijn BMW-rijders 1.900 euro per jaar kwijt aan premie. Met name de afgelopen jaren is de premie gestegen. In vergelijking met augustus 2015 betalen BMW-rijders maar liefst 83 procent meer.

Wil je het liefst een zo goedkoop mogelijke verzekering dan moet je Citroën rijden. Uit de analyse blijkt dat Citroën-rijders gemiddeld het minste kwijt zijn voor een autoverzekering. De premie op jaarbasis komt uit op 980 euro. Ook hier weer een forse stijging, in vergelijking met augustus 2015 zijn Citroën-rijders maar liefst 98% duurder uit. Andere merken met een lage premie zijn de auto’s van Renault en Fiat.

We zijn met z’n allen meer gaan betalen. De groep die het hardste geraakt wordt zijn de jongeren, zie in vergelijking met augustus 2015 maar liefst 103% duurder uit. Autoverzekeringtechnisch gezien had je beter een jongere in 2015 kunnen zijn dan 2024. Bedoelen ze dat met pechgeneratie? De leeftijdsgroep 55 tot 64 jaar heeft te maken met een premiestijging van bijna 80 procent, dus ook de oudere automobilisten ontkomen er niet aan.

De gemiddelde premie van een autoverzekering is binnen 10 jaar ruim verdubbeld. In augustus 2015 was je nog gemiddeld 582,32 euro per jaar kwijt voor een autoverzekering. Dat is nu 1186,78 euro.

Het zal er de komende jaren niet voordeliger op worden. Auto’s zijn een stuk complexer in vergelijking met 10 jaar geleden. Een kleine schade kan al gauw in de duizenden euro’s lopen. Daardoor stijgen de premies en merk je dat aan je portemonnee.